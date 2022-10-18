قابس: اتفاقية شراكة وتعاون بين المندوبية الجهوية للتربية وجمعية "الزارات تنمية بلا حدود"


Publié le Mardi 18 Octobre 2022 - 18:04قراءة: 0 د, 32 ث
      
أبرمت المندوبية الجهوية للتربية بقابس، أمس الاثنين، اتفاقية شراكة وتعاون مع جمعية "الزارات تنمية بلا حدود"، تهدف الى تركيز سبل التعاون لصالح المدرسة العمومية وتحسين بنيتها التحتية وانجاز تدخلات من شأنها صيانة المدرسة ومعداتها والقيام بأنشطة تساعد على اثراء الحياة المدرسية وتمكن من تحسين المناخ والنتائج الدراسية.


وسيتم بمقتضى هذه الاتفاقية التي تم امضاؤها بالفرع الجهوي للتكوين وتطوير الكفاءات القيام بأول نشاط مشترك بالمدرسة الابتدائية وادي الغيران بمارث بانجاز مشروع رقمي يحمل عنوان "الخيمة الذكية" سيتم من خلاله توظيف الوسائل الرقمية في مجالات الحياة المدرسية.

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وتتنزل هذه الاتفاقية في اطار انفتاح المؤسسات التربوية على محيطها ولمزيد تعميق الشراكة مع المجتمع المدني ودعم الاتقاء بمردودية المدرسة العمومية.

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