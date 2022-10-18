كأس الاتحاد الافريقي - نتائج قرعة دور ما قبل المجموعات

في ما يلي البرنامج الكامل لمباريات الدور الثاني مكرر المؤهل لدور المجموعات لمسابقة كأس الاتحاد الافريقي، وفق ما عملية القرعة التي دارت اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد الافريقي لكرة القدم بالقاهرة:
- فيتا كلوب الكونغولي أو رايل كاديوغو البوركيني - نادي سانت إيلوي لوبوبو الكونغولي
- روايال ليوباردس الايسواتيني - ريال باماكو المالي
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- مازيمبي الكونغولي - رويال إيه إم الجنوب افريقي
-بريميرو أوغوستو الأنغولي - فيوتشر المصري
-أسيك ميموزا الايفواري - غاغناوا الايفواري
- دجوليبا المالي - الجيش الملكي المغربي
- أهلي طرابلس الليبي - مارومو كالانتس الجنوب افريقي
-اسكو دي كارا الطوغولي - النادي الرياضي الصفاقسي
- يونغ أفريكانز التنزاني - النادي الافريقي
- فلامبو البورندي - موتيما بيمبي الكونغولي
- ريفرز يونايتد النيجيري - النصر الليبي
- الاتحاد الرياضي المنستيري - نهضة بركان المغربي
- كاب تاون الجنوب افريقي - اتحاد العاصمة الجزائري
- آي آس آن نيجيليك النيجر - بيراميدس المصري
- آل آي باسي السيشيل - ديابلس نوار الكونغولي
- بلاتو يونايتد النيجري - نادي الاخضر الليبي
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