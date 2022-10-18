كأس الاتحاد الافريقي - نتائج قرعة دور ما قبل المجموعات -


Publié le Mardi 18 Octobre 2022 - 15:06قراءة: 0 د, 49 ث
      
في ما يلي البرنامج الكامل لمباريات الدور الثاني مكرر المؤهل لدور المجموعات لمسابقة كأس الاتحاد الافريقي، وفق ما عملية القرعة التي دارت اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد الافريقي لكرة القدم بالقاهرة:


- فيتا كلوب الكونغولي أو رايل كاديوغو البوركيني - نادي سانت إيلوي لوبوبو الكونغولي
- روايال ليوباردس الايسواتيني - ريال باماكو المالي
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- مازيمبي الكونغولي - رويال إيه إم الجنوب افريقي
-بريميرو أوغوستو الأنغولي - فيوتشر المصري
-أسيك ميموزا الايفواري - غاغناوا الايفواري
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- دجوليبا المالي - الجيش الملكي المغربي
- أهلي طرابلس الليبي - مارومو كالانتس الجنوب افريقي
-اسكو دي كارا الطوغولي - النادي الرياضي الصفاقسي
- يونغ أفريكانز التنزاني - النادي الافريقي
- فلامبو البورندي - موتيما بيمبي الكونغولي
- ريفرز يونايتد النيجيري - النصر الليبي
- الاتحاد الرياضي المنستيري - نهضة بركان المغربي
- كاب تاون الجنوب افريقي - اتحاد العاصمة الجزائري
- آي آس آن نيجيليك النيجر - بيراميدس المصري
- آل آي باسي السيشيل - ديابلس نوار الكونغولي
- بلاتو يونايتد النيجري - نادي الاخضر الليبي

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