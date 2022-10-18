قرعة كأس الاتحاد الافريقي: الصفاقسي مع أسكو دي كارا الطوغولي والإفريقي مع يونغ افريكانز التنزاني والمنستير مع نهضة بركان الغربي

وضعت القرعة الخاصة بالدور الاخير ما قبل المجموعات لمسابقة كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم النادي الرياضي الصفاقسي في مواجهة أسكو دي كارا الطوغولي بينما اوقعت النادي الافريقي في ملاقاة يونغ افريكانز التنزاني.





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كما وضعت القرعة التي جرت اليوم الثلاثاء، بمقر الاتحاد الافريقي لكرة القدم بالقاهرة، الاتحاد الرياضي المنستيري في حوار صعب مع نهضة بركان المغربي حامل اللقب والفائز بكاس السوبر الإفريقي على حساب مواطنه الوداد الرياضي المغربي.وسيخوض النادي الرياضي الصفاقسي والنادي الافريقي مباراة الذهاب خارج ميدانيهما، بينما يلعب الاتحاد الرياضي المنستيري مباراة الذهاب في المنستير.وستدور مباريات الذهاب بين 1 و 2 و 3 نوفمبر المقبل في حين ستكون مباريات الاياب في 8 و 9 و 10 نوفمبر.يذكر أنّ النادي الرياضي الصفاقسي كان قد تأهل للدور الثاني بازاحته لفاسيل كيتيما الأثيوبي ( 0 - 0 في الذهاب و 1 - 0 في الاياب) والنادي الافريقي على حساب كيبنجا الزينجيباري بنتيجة ( 0 - 0 في الذهاب و 7 - 0 في الاياب) في حين سيخوض الاتحاد المنستيري الدور الثاني لكأس الـ"كاف" قادما من مسابقة رابطة الأبطال بعد خسارته في الدور التمهيدي الثاني أمام الأهلي المصري بنتيجة ( 1 - 0 ذهابا و 3 - 0 ايابا).