رابطة ابطال افريقيا - مسيرة موفقة للاطارات الفنية التونسية مع فرقها

عرفت الاطارات الفنية التونسية نجاحا ملحوظا في مسابقة رابطة ابطال افريقيا 2022-2023 عندما توفقت في تاهيل فرقها الى دور المجموعات حيث سيكون الاطار الفني التونسي ممثلا في دور المجموعات ضمن مسابقة رابطة ابطال افريقيا مع خمسة فرق وهي الترجي التونسي وشباب بلوزداد وشبيبة القبائل( الجزائر ) والمريخ (السودان ) والرجاء البيضاوي المغربي .





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وقاد مدرب المنتخب الوطني الاسبق نبيل معلول الترجي الرياضي التونسي الى دور المجموعات وكذلك فعل المدرب الوطني السابق منذر الكبير مع الرجاء البيضاوي المغربي.ومن جهته توفق المدرب غازي الغرايري العضو السابق بالاطار الفني للمنتخب الوطني في تاهيل فريق المريخ السوداني الى دور المجموعات .ويتولى التونسي عبد الكريم النفطي اللاعب السابق للنادي الصفاقسي مهام مدير رياضي لنفس الفريقويذكر ان الغرايري المدرب الاسبق للنادي الصفاقسي تاهل مع فريقه الحالي المريخ السوداني على حساب أهلي طرابلس الليبي الذي يدربه مواطنه والمدرب الاسبق للنادي الصفاقسي ايضا فتحي جبال والذي سيواصل بدورة المسيرة مع فريقه اهلي طرابلس ضمن تصفيات كاس مسابقة الاتحاد الافريقي.وعلى نفس المنوال نسج نبيل الكوكي مع شباب بلوزداد الجزائري عندما اهل بطل الجزائر في الموسم الفارط الى دور مجموعات رابطة ابطال افريقيا.وفي سياق متصل يضم فريق شبيبة القبائل الجزائري ضمن اطاره الفني التونسي وسيم معلي بمعية مواطنه رفيق الوسلاتي ( معد بدني ).وفضلا عن الترجي التونسي المراهن على التتويج القاري بقيادة نبيل معلول الذي سبق له التتويج مع فريقه باللقب القاري عام 2011 ستكون بقية الاطارت الفنية التونسية المرافقة لانديتها في دور المجموعات مراهنة على الفوز باللقب.