وزارة الصحة: تسجيل 3 حالات وفاة و 114 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الممتد من 10الى 16 أكتوبر الجاري


Publié le Mardi 18 Octobre 2022 - 11:52قراءة: 0 د, 32 ث
      
أفادت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء أنه تم خلال الأسبوع الممتد من 10الى 16 أكتوبر الجاري تسجيل 3 حالات وفاة و114 إصابة جديدة بفيروس كورونا من جملة 3144 تحليلا تم إنجازه خلال هذه الفترة.


وأضافت وزارة الصحة في بلاغها حول متابعة الوضع الوبائي بالبلاد الى ان 6 أشخاص من المصابين بفيروس كورونا تطلبت حالاتهم الإقامة بالمستشفيات و المصحات الخاصة خلال الأسبوع الممتد من 10الى 16 أكتوبر الجاري مقابل تماثل 136 مصابا للشفاء.

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ولفتت الوزارة الى أن عدد الوفيات التي تم تسجيلها منذ ظهور الإصابة الاولى بالفيروس خلال شهر مارس 2020 والى غاية 16 أكتوبر الجاري بلغ 29.257 حالة وفاة فيما بلغ العدد الجملي للإصابات 1.146.044 إصابة.

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