جمعية الطب النفسي للأطفال والمراهقين تنظم مؤتمرها الخامس حول "اضطرابات النمو العصبي لدى الاطفال بالوسط المدرسي"

تنظم الجمعية التونسية للطب النفسي للأطفال والمراهقين أيام 20 و 21 و 22 أكتوبر الجاري مؤتمرها الخامس بتونس العاصمة تحت عنوان "طفل اضطرابات النمو العصبي بالوسط المدرسي".





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وبيّنت الجمعية التونسية للطب النفسي للأطفال والمراهقين في بلاغ لها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"، أن اختيار موضوع الاطفال الذين يعانون من اضطرابات النمو العصبي بالمدرسة يعود أساسا الى تجارب عدد من التلاميذ في المجال معتبرة أن الاندماج المدرسي والتأقلم البيداغوجي للأطفال الذين يعانون من اضطرابات النمو العصبي له تأثير ايجابي عليهم.ولفتت الجمعية الى أن المؤتمر سينطلق بتنظيم دورات تكوينية يوم 20 أكتوبر الجاري حول الزيارة الطبية المسبقة وتقصي صعوبات التعلم والتطرق الى فهم أفضل لمقاربات النمو من أجل تطبيقه على التلاميذ الذين يعانون صعوبات الى جانب التربية الجنسية بالمدرسة والتحرش الجنسي بالوسط المدرسي والتكفل بالادمان السيبرني بعد فترة الكوفيد-19.وأضافت أن يومي 21 و22 أكتوبر الجاري سيخصص لعرض محاضرات حول الأطفال الذين يعانون من اضطرابات النمو العصبي وخاصية الاضطراب والاندماج المدرسي وتأثير استراتيجيات المساعدة وصعوبات التعلم في المدرسة الى جانب التطرق الى وضعية أطفال طيف التوحد وأهم التحديات وكيفية التقصي المبكر.