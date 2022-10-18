قبلي: تنظيم ندوة حوارية دولية عن بعد حول القضايا التربوية تحت شعار "من اجل تحقيق الجودة في التربية والتعليم"

نظمت الجمعية التونسية للجودة في التربية، مساء امس الاثنين، ندوة حوارية دولية عن بعد، حول القضايا التربوية تحت شعار "من اجل تحقيق الجودة في التربية والتعليم" بمشاركة 15 باحثا ومختصا من 11 بلدا عربيا





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واوضح رئيس الجمعية التونسية للجودة في التربية بلقاسم بلغيث، صباح اليوم الثلاثاء ل"وات" ان هذه الندوة الحوارية التي انتظمت بالتعاون مع الجمعية العلمية اليمنية للادارة التعليمية ومخبر فلسفة علوم وتنمية بجامعة وهران 2 الجزائرية الى جانب المركز الاكاديمي للدراسات الثقافية والابحاث التربوية بمدينة فاس المغربية والمنظمة العربية الدولية للعلوم الانسانية والاجتماعية، تهدف الى الوقوف على مختلف النقائص والاخلالات التي تتسبب في تدنى المستوى التعليمي بالاقطار العربية، وما لذلك من تاثيرات على نتائج التلاميذ والطلبة قصد تحسين المردودية التربوية وتجويد الانظمة الدراسيةواضاف بلغيث ان شتى الدراسات والبحوث الدولية اثبتت تدنى مستوى المؤسسات التربوية بالاقطار العربية وهو ما يحتم العمل على تلافي النقائص وتوفير كافة الظروف والمستلزمات التي تساهم في تحسن المردودية التربوية والارتقاء بالنتائج التي يحققها التلاميذ والطلبة وذلك بالاعتماد على دراسات علمية معمقة تلم بوضوح بالمسببات التي تقف وراء تدني النتائج وتضع التصورات والحلول لتجاوزهاواشار ذات المصدر الى ان التغيرات العالمية المتسارعة في جميع المجالات جعلت كافة الشعوب تحرص على ان يكون لها دور فاعل في مواكبة هذه التغيرات والانخراط فيها بالاعتماد على تجويد الانظمة التربوية والتعليمية لتكوين الموارد البشرية القادرة على انتاج المعارف والبراءات التي تضمن لها مكانة متقدمة في المنظومة المعرفية الدوليةوفي ذات السياق, اكد بلغيث ان هذه الندوة شهدت مشاركة عدد هام من الباحثين من عدة اقطار عربية على غرار الجزائر وفلسطين والاردن والمغرب ومصر، وذلك بهدف وضع تصور عربي مشترك لتجويد المنظومة التربوية يمكن لمختلف الدول النهل منه للارتقاء بنتائج التلاميذ والطلبة.