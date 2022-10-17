الدورة الثانية للصداقة التونسية الاوروبية للغولف: تونس تحرز اللقب

افصحت الدورة الثانية للصداقة التونسية الأوروبية للغولف التي نظمتها جمعية الغولف آخر الأسبوع المنقضي بملعب غولف سيتروس بالحمامات تتويج الفريق التونسي الفائز بهذه الدورة بنتيجة 22,5 مقابل 21,5.





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و شهدت منافسات هذه الدورة الثانية على غرار الدورة الأولى التي أقيمت في بداية الموسم الرياضي الفارط تنافسا كبيرا بين تشكيلتي الفريقين الأوروبي والتونسي بحكم تقارب موازين القوى بين الطرفين.وتقدم الفريق التونسي بفارق نقطة واحدة عقب منافسات اليوم الأول 11,5 نقطة مقابل 10,5 , وهو نفس الفارق الذي انتهى به اليوم الثاني والأخير للدورة، ليحتفظ الفريق التونسي بلقب هذه الدورة الذي كان أحرزه في السنة الفارطة.تجدر الإشارة إلى أن الفريق الأوروبي المتألف من 44 لاعبا ولاعبة بقيادة الفرنسي بيار ديبروي ضم لاعبين من عديد الجنسيات من فرنسا و ألمانيا وإيطاليا و أنقلترا ...في ما ضم الفريق التونسي الذي يقوده حاتم قيقة 44 لاعبا من بينهم سمير بوزيد ومحمد الهرتيلي و مهدي العجيمي ووليد عمر و أحمد بوقرة و هشام الحجري و نسيم بالشيخ و معز القروي و عمر قريبع، و من اللاعبات إيمان و عفاف الشتالي و جيهان السايحي و أميرة بن منصور وسنية بن يدر وسامية عاشور.وكانت النتيجة كالاتي :الفريق التونسي ـ الفريق الأوروبي: 22,5 ـ 21,5.