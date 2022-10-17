صفاقس : الاتحاد الجهوي للشغل يقرر الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية على "ممارسات والي الجهة المعادية للاتحاد وللعمل النقابي وتخليه عن حل الملفات الحارقة بالجهة"

قرر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية ، على خلفية ما اعتبره "ممارسات والي الجهة المعادية للاتحاد وللعمل النقابي وتخليه عن حل الملفات الحارقة بالجهة".





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واعتبر الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، يوسف العوادني، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، خلال مشاركته في مسيرة، نظمها اليوم الاثنين، عدد من سائقي سيارات الاجرة "تاكسي فردي" و"اللواج"، بدعوة من الفرع الجامعي للنقل "ان والي صفاقس ساهم منذ تعيينه ، عبر وعوده التي وصفها بالزائفة في تعكير السلم والمناخ الاجتماعيين بالجهة وذلك بسبب تخليه عن حل الملفات الحارقة بالجهة ابرزها الوضع البيئي الكارثي والبنية التحتية المهترئة والمشاريع المعطلة في قطاع الصحة والنقل، فضلا عن تسببه في الايقافات التي طالت منذ اسبوع سائقي التاكسي فردي وهرسلة النقابيين التي تمارس داخل الولاية وفي معتمدية ساقية الزيت"ويطالب المحتجون بتطبيق الاتفاق الحاصل بين والي الجهة وسلطة الاشراف لتمكين اهل القطاع الذين تعود أقدميتهم لسنوات 2002 و2004 و2006 من رخصهم، والافراج عن سائقي التاكسي الموقوفين على خلفية المناوشات التي حصلت بين مجموعة من المحتجين والامنيين خلال الوقفة الاحتجاجية التي انتظمت الاسبوع الماضي.ودعا العوادني في تصريحه لوات ، وزير الداخلية الى "تنحية والي صفاقس عن منصبه في اقرب الآجال، باعتباره لم ينجح في ادارة الوضع بالجهة التي دمرت واستهدفت لعقود في مختلف المجالات، مما سيساهم في تعكير صفو السلم والمناخ الاجتماعي بها"، وفق تقديره.من جهته، ندد الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، محمد عباس، بما وصفه ب"الوعود الزائفة والشعبوية لوالي صفاقس مما ساهم في تعميق الازمة البيئية بميناء الصيد البحري بصفاقس وتعطيل المشاريع التنموية وحلحلة الملفات الحارقة وذر الرماد في العيون للطبقة الشغيلة والفلاحين والمعطلين عن العمل من اصحاب الشهائد العليا " وفق قوله.يذكر ان المسيرة التي نظمها اليوم عدد من سائقي سيارات الاجرة "التاكسي" فردي و"اللواج" انطلقت من امام الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس وجابت الوارع الرئيسية بمدينة صفاقس .