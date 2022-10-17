بطولة الرابطة المحترفة الثانية: تعيين مباراتي الباراج (المرحلة الاولى)

في ما يلي تعيين مباراتي الباراج (المرحلة الاولى) الخاص ببطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم والتي ستدور يوم الخميس 20 اكتوبر الجاري على النحو الاتي :





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الخميس 20 اكتوبر 2022ملعب البلدي بالعالية (س14 و 30 دق)مستقبل المحمدية-مرجان طبرقةملعب مساكن الرقبي س 14 و 30 دقنادي اولمبيك مدنين-الاولمبي للنقليذكر ان المقابلتين تدوران دون حضور الجمهور وفي صورة انتهائهما في التوقيت القانوني على نتيجة التعادل يتم اللجوء مباشرة الى الركلات الترجيحية لتحديد الفائز في كل مباراة.وتجدر الاشارة الى انه سيقع في مرحلة أولى إجراء مقابلتين تجمع بين النوادي المذكورة أعلاه يوم الخميس 20 أكتوبر 2022 ثم يخوض الفريقان الفائزان مقابلتين فاصلتين مع صاحب المرتبة الثالثة لمرحلة تفادي النزول للموسم الرياضي 2021/2022 (الكوكب الرياضي بمنزل النور) وصاحب المرتبة الرابعة (سكك الحديد الصفاقسي) و ذلك يوم الأحد 23 أكتوبر 2022.و يقع إضافة الناديين الفائزين إلى اندية بطولة الرابطة المحترفة الثانية للموسم الرياضي 2022-2023 .