تكريم التونسي وليد بوضياف بطل العالم في الغوص الحر

اكد وليد بوضياف صاحب الميدالية الذهبية في بطولة العالم في الغوص الحر التي اقيمت مؤخرا بالهندوراس ان "العمل والمثابرة و التحلي بروح التحدي من اهم العوامل التي قادته لاعتلاء منصة التتويج العالمي والذي كان ثمار عمل و اجتهاد تواصل لاكثر من 16 عاما".





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وقال بوضياف خلال حفل التكريم الذي نظمته ظهر اليوم "اتصالات تونس" في الضاحية الشمالية للعاصمة بمناسبة تتويجه العالمي في تصريح ل"وات" ان "الانجاز المحقق لم يكن سهلا و لم تكن طريقه سالكة بل كان وليد تضحيات جسيمة منذ سنوات طويلة حينما كان الغوص لعمق 150 متر مجرد حلم صعب المنال الا انه مع مرور الوقت اكتشفت ان لي قدرات قابلة للتطوير بالعمل و المثابرة وهو ما مكنني في نهاية المطاف من احراز الميدالية الذهبية في الغوص الحر دون تنفس في بطولة العالم الاخيرة".وتابع البطل العالمي قائلا "تمكنت خلال بطولة العالم الاخيرة من الغوص لعمق ناهز 116 متر في ظل منافسة قوية من عديد الدول و افضل غواصي العالم ولكن طموحي كان جارفا لتحقيق الهدف المنشود و الذي لن يكون نهاية المطاف او المشوار حيث ساواصل العمل بفضل الثقة و المساندة التي تم تقديمها لي حتى اتمكن من تاكيد هذا الانجاز ولم لا تحقيق الافضل في مستقبل الرهانات".ومن جهته اوضح لسعد بن ذياب الرئيس المدير العام لاتصالات تونس المؤسسة الراعية للبطل وليد بوضياف و لعدد من الرياضيين التونسيين في مختلف الاختصاصات ان "الانجاز الذي حققه البطل وليد بوضياف لم يكن سهلا في رياضة تتطلب امكانيات كبيرة بدنيا وفنيا, الا ان تحليه بروح المثابرة و التحدي مكنته من تحقيق الذهب العالمي و سنواصل مساندته من اجل بلوغ وتحقيق ابهى النتائج في قادم التظاهرات ".وشدد بن ذياب على ان مؤسسة الاتصالات الوطنية دابت على رعاية الرياضة التونسية من خلال مساندتها لعدد الرياضيين ابرزهم انس جابر المصنفة الثانية عالميا في رياضة التنس وكذلك عدد من الجامعات على غرار كرة اليد و الطائرة و السلة من منطبق الايمان بقدرات ابناء تونس في مختلف المناطق على البروز و مساندة كل الرياضيين الساعين الى اعلاء الراية الوطنية عاليا في مختلف المحافل الدولية ".واوضح ان "البطلة انس جابر التي راهنت عليها المؤسسىة اثبتت ان تحقيق الاهداف ياتي بفضل العمل و الجدية و المثابرة فاصبحت مثالا يحتذى لكل الشباب ولاقت رياضة التنس في الفترة الاخيرة اقبالا هاما من قبل الاطفال و اليافعين من مختلف الاعمار و الجهات و الفئات الاجتماعية بالنظر الى قيمة الانجاز الذي حققته انس جابر التي وعدت الجميع بتحقيق هدفها المنشود لتكون المصنفة الاولى عالميا".