تقدّم تسوية الوضعية العقارية لميناء المياه العميقة بالنفيضة بنسبة 95 بالمائة

اكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الرقيق، تقدم تسوية الوضعية العقارية لميناء المياه العميقة بالنفيضة بنسبة 95 بالمائة وذلك بالتوازي مع استكمال المراحل الأخيرة لعمليات الانتزاع للمصلحة العامة للحوزة العقارية للميناء.





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وأفاد الرقيق في تصريح لـ"وات"، على هامش اشرافه، الاثنين، على جلسة عمل بمقر ولاية سوسة، انه تم، مؤخرا، اصدار امر انتزاع لقطعتي ارض على ملك الخواص على مساحة 75 هكتارا (هك)، لتكون الوضعية العقارية للحرم المينائي الممتد على مساحة جملية تقدر ب1000 هك منها 800 هك على ملك الدولة سليمة بالكامل.وأوضح الوزير بخصوص المنطقة اللوجستية الممتدة على مساحة 2000 هك، وجود مساعي لاستكمال اقتناء 154 هكتار على ملك الخواص مشيرا إلى الدّور الهام للعقار الدّولي في دفع الاستثمارات العمومية وإنجاز المشاريع ذات الأهمية الوطنية على غرار هذا المشروع الضخم.وبين في ما يتعلق بالوضعية العقارية الشائكة للرسم العقاري 6648 الممتد على مساحة تناهز 92500 هك، أنّ العمل مستمر وفق الآليات القانونية السّارية لتسوية وضعية عدد كبير من المستغلات الفلاحية والتجمعات السكنية المبنية فوق هذا الرسم العقاري لا سيما تلك التي اكتملت ملفاتها والمشمولة بأمثلة التهيئة العمرانية.وتحدّث الرقيق ردّا على الإشكاليات، التي طرحها عدد من رؤساء البلديات، ان الوزارة تبحث اليوم عن مختلف الإمكانيات المتاحة للتدخل التشريعي لفض الإشكاليات العقارية المطروحة على غرار إمكانية تخصيص العقارات مباشرة للبلديات مبديا في هذا الإطار استعداده لبرمجة جلسات عمل ثنائية مع رؤساء البلديات تكريسا للمبدأ التشاركي الذي انتهجته الوزارة.وأبرز الحرص على ضبط وجرد أملاك الدولة العقارية والمنقولة لاسيما بعد صدور قانون المالية لسنة 2019 والذي أسّس لمشروع جرد وتقييم الأصول المادية الثابتة للدولة وذلك طبق النظام المحاسبي الجديد واعتماد نظام القيس المزدوج مشيرا الى ان الوزارة شرعت في جرد وتقييم الأصول المادية للدولة على ان يتم الانتهاء من عمليات الجرد في اجل أقصاه سنة 2027يذكر انه تم خلال الجلسة كذلك استعراض أهم الملفات والاشكاليات المتعلقة بالأراضي الدولية الفلاحية وغير الفلاحية بالجهة والحاجيات العقارية في إطار انجاز مشاريع تنمويةوكان وزير النقل، ربيع المجيدي، افاد في تصريح لـ"وات"، يوم 12 اكتوبر 2022، انه سيتم الإعلان عن الشركة التي ستتولى إنجاز المرحلة الأولى من مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة والمنطقة اللوجستية المحاذية له في غضون شهر أكتوبر 2022.وقال المجيدي على هامش انطلاق فعاليات الدورة الثانية للمعرض الدولي للطيران والدفاع والفضاء التي اقيمت بمطار النفيضة الحمامات الدولي من 12 إلى 16 أكتوبر 2022، انه تم قبول ثلاثة عروض لثلاثة مجامع شركات كبرى عالمية مختصة في بناء الموانئ، وان الوزارة بصدد تفحص ودراسة هذه العروض بمساندة مكتب مختص في فرز العروض من الناحية الفنية وكذلك التنسيق مع الجهات المختصة من اجل تقييم العروض المالية.