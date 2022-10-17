9 طائرات خفيفة تشاركة في تظاهرة سياحية رياضية تنتظم لاول مرة بصحراء مدينة دوز

نظمت احدى وكالات الاسفار بمدينة دوز "وكالة اسفار تحدي الصحراء " اليوم تظاهرة رياضية سياحية على متن عدد من الطائرات الخفيفة المشاركة في المعرض الدولي الثاني للطيران والدفاع والفضاء بمطار النفيضة





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واوضح منظم هذه التظاهرة احمد عبد المولى لوكالة تونس افريقيا للانباء ان هذا الحدث الذي تعيشه صحراء الجهة لاول مرة يمثل ثمرة عمل انطلق منذ الدورة الاولى للمعرض الدولي للطيران عبر السعي لاستضافة عدد من المشاركين في هذا المعرض للقيام بجولة بطائراتهم في الفضاء الصحراوي بهدف مزيد الترويج للسياحة الصحراوية بهذه الربوعواضاف احمد عبد المولى ان هذا النشاط الجديد من نوعه سيساعد في تنويع المنتوج السياحي الصحراوي واستقطاب المولعين بالرياضات الميكانيكية ورياضات التحدي مشيرا الى مشاركة 7 طائرات خفيفة اجنبية وطائرتين على ملك شركة تونسية في نشاط اليوم الذي يتمثل في النزول بالطائرة في قلب الصحراء للتخييم لليلتين متتاليتين في احد المخيمات السياحية المنتصبة بالعمق الصحراوي بمنطقة تنبايين جنوبي مدينة دوزكما عبر احمد عبد المولى عن امله في يساهم هذا النشاط في مزيد التعريف بجمالية الصحراء وانعاش الموسم السياحي بهذه الربوع مشيرا الى انه يعمل على تنظيم هذا النشاط بصفة متكررة على امتداد السنة وبمشاركة عدد اكبر من السياح المهتمين بهذا النوع من الرياضات الميكانيكية من مختلف انحاء العالم