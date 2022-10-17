المنستير: وقفة احتجاجية أمام السوق المركزية لخريجي علوم التربية للمطالبة بانتدابهم برتبة أستاذ

نفذ عدد من خريجي علوم التربية، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام السوق المركزية بالمنستير للمطالبة بانتدابهم برتبة أساتذة مدارس ابتدائية طبقا للفصل 22 المتعلق بانتدابهم والصادر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وفق ما أفاد به المنسق الوطني لخريجي علوم التربية وسام الهلالي "وات".





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وأكد الهلالي اصرار المحتجيين على عدم قبول أية صفة أخرى غير الرتبة المدرجة قانونا، وقال أن تحرك اليوم، بعد 20 يوما من مقاطعة التدريس، هدفه تحسيس عامة الشعب وخاصة الأولياء بمطالبهم، مشيرا الى وجود 400 ألف تلميذ وتلميذة لا يزاولون الدراسة، وأعتبر أنّ الولي والمعلم والتلميذ في نفس الدرجة من التهميشواضاف ان الوزارة "احتالت" على المستحقات المالية للمعلم، وعلى صفته وانتدابه الذي يقر بالعيش الكريم واختارت "سياسية المماطلة والتسويف والتشغيل الهش".وسبق للمدرسين من خرجي شعبة علوم التربية تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية المنستير الا ان الوالي لم يستقبلهم، فاختاروا أماكن تشهد حركية كالسوق المركزية ومحطة القطار لإيصال صوتهم إلى أكبر عدد من الأولياء.ويبلغ عدد خريجي علوم التربية في ولاية المنستير من الدفعة الثالثة 176 شخصا وأكثر من 100 معلم في الدفعة الرابعة حسب ذات المصدر.