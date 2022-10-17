قابس : اجتماع لجنة قيادة مشروع " المرأة الحرفية بالجنوب التونسي .. من القطاع الموازي الى القطاع المهيكل "

احتضنت اليوم مدينة قابس أشغال اجتماع لجنة قيادة مشروع " المرأة الحرفية بالجنوب التونسي .. من القطاع الموازي الى القطاع المهيكل ".

ويشمل هذا المشروع الذي يشرف على تنفيذه ديوان تنمية الجنوب بالتعاون مع وزارة التشغيل والتكوين المهني والديوان الوطني للصناعات التقليدية بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الانمائي ولايات الجنوب الستة ( قابس ومدنين وتطاوين وقبلي وتوزر وقفصة).



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ويهدف هذا المشروع الى التمكين الاقتصادي للنساء الحرفيات في المناطق الهشة بتوفير الدعم الفني ل180 حرفية بمعدل 30 حرفية في كل ولاية والدعم المادي ل 120 حرفية بمعدل 20 حرفية بكل ولاية بقيمة مالية تبلغ كحد أقصى 5 الاف دينار للحرفية الواحدة.كما سيتم في اطار هذا المشروع احداث مجمع مهني خاص بالمنتفعات به باعتماد مالي يبلغ 20 الف دينار.ومن المنتظر أن يمكن هذا المشروع من ادماج الحرفيات في الدورة الاقتصادية للجهة ومن تحسين وضعهن الاجتماعي بتطوير مشاريعهن.وسيتم قريبا تحديد شروط الترشح للانتفاع بهذا المشروع الذي يمتد تنفيذه على 08 اشهر من قبل لجنة قيادته التي ستعقد اجتماعا لهذا الغرض.