ديوان التونسيين بالخارج ينشر قائمة بالمهن المطلوبة في ألمانيا والمخولة للحصول على تأشيرة البحث عن عمل

نشر ديوان التونسيين بالخارج،اليوم الاثنين، قائمة بمهن مطلوبة في ألمانيا والتي تخوّل الحصول على تأشيرة البحث عن عمل بعدما كان قد أعلن مؤخرا عن توجه البرلماني الألماني للمصادقة على برنامج إصلاح شامل لسياسة الهجرة بما يتيح منح أكثر من 100ألف أجنبي وثائق للعمل والإقامة.





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ومن بين المهن، التي نشرها الديوان على صفحته الرسمية على الفايسبوك، مهن تتصل بمطوري البرمجيات والهندسة المعمارية والهندسة المدنية والهندسة الالكترونية والكهرباء والتمريض والمهن المتعلقة بتكنولوجيات المعلومات وإدارة الأعمال والمحاسبة والمبيعات والطب وطب الاسنان والمحاماة وهي تعد من الاختصاصات الأعلى أجرا بألمانيا.كما نشر ديوان التونسيين بالخارج مهنا أخرى مطلوبة حاليا بألمانيا لكنها أقل أجرا على غرار تصميم الغرافيك وبيع المواد الغذائية وبيع الأزهار وعملة النظافة. وقد نشر الديوان على صفحته الرسمية عددا من المواقع الكترونية الألمانية التي يمكن من خلالها البحث عن فرص عمل.ومن المرتقب أن يصادق البرلمان الألماني على برنامج إصلاح شامل لسياسة الهجرة بما يتيح منح أكثر من 100 ألف أجنبي وثائق للعمل والإقامة مقابل شروط معينة، وفق ما نشره مؤخرا ديوان التونسيين بالخارج.وسيتيح المشروع تسوية كل من أقام بألمانيا لمدة 5 سنوات ابتداء من أول جانفي 2022 ولم يرتكب جرائم أو أخفى هويته لتفادي ترحيله، وسيحصل على تصريح إقامة مؤقتة لمدة عام ويجب أن يستوفى بقية الشروط، كالقدرة على إعالة نفسه ماليا والتحدث باللغة الألمانية، حتى يكون مؤهلا للحصول على ترخيص طويل الأمد.كما سيتم تسهيل لم شمل الأسرة للعمال المؤهلين وتبسيط إجراءات طالبي اللجوء للانتفاع بدورات الاندماج واللغة. وسيسمح مشروع القانون للأجانب غير المسجلين تسوية أوضاعهم في وقت يعاني فيه اقتصاد أوروبا من نقص كبير في اليد العاملة، وفقا ما ذكره ديوان التونسيين بالخارج.