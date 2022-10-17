الرابطة المحترفة الثانية: برنامج الجولة الأولى


Publié le Lundi 17 Octobre 2022 - 15:44قراءة: 0 د, 54 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الأولى ذهابا لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي ستدور يومي السبت والاحد :


السبت 22 أكتوبر
المجموعة الأولى
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في ملعب المرسى المعشب
المستقبل الرياضي بالمرسى - الأمل الرياضي بالرقبة ( 14:30 س)
في ملعب قربة البلدي
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النادي الرياضي القربي - جندوبة الرياضية ( 14:30 س)
في ملعب بنبلة البلدي
النادي الرياضي البنبلي - المستقبل الرياضي بوادي الليل ( 14:30 س)
في ملعب مصطفى الدوري المعشب
الأمل الرياضي بجربة - الشبيبة الرياضية القيروانية ( 14:30 س)

الأحد 23 أكتوبر
المجموعة الثانية
الملعب يحدد لاحقا
الشبيبة الرياضية بالعمران - نادي سبورتينغ بن عروس ( 14:30 س)
في ملعب القلعة الصغرى المعشب
القلعة الرياضية - سبورتينغ المكنين ( 14:30 س)
في ملعب الرقبي بمساكن
الهلال الرياضي بمساكم - الجمعية الرياضية بجربة ( 14:30 س)
في ملعب قابس المعشب
الملعب القابسي - مكارم المهدية ( 14:30 س)
في ملعب قفصة المعشب
القوافل الرياضية بقفصة - النادي الرياضي بحمام الأنف ( 14:30 س)
في المركب الرياضي بجرجيس
الترجي الرياضي الجرجيسي - الملعب الرياضي الصفاقسي ( 14:30 س)

يذكر أنه سيتم تعييم بقية مقابلات المجموعة الأولى لاحقا.

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