الرابطة المحترفة الثانية: برنامج الجولة الأولى

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الأولى ذهابا لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي ستدور يومي السبت والاحد :





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السبت 22 أكتوبرالمجموعة الأولىفي ملعب المرسى المعشبالمستقبل الرياضي بالمرسى - الأمل الرياضي بالرقبة ( 14:30 س)في ملعب قربة البلديالنادي الرياضي القربي - جندوبة الرياضية ( 14:30 س)في ملعب بنبلة البلديالنادي الرياضي البنبلي - المستقبل الرياضي بوادي الليل ( 14:30 س)في ملعب مصطفى الدوري المعشبالأمل الرياضي بجربة - الشبيبة الرياضية القيروانية ( 14:30 س)الملعب يحدد لاحقاالشبيبة الرياضية بالعمران - نادي سبورتينغ بن عروس ( 14:30 س)في ملعب القلعة الصغرى المعشبالقلعة الرياضية - سبورتينغ المكنين ( 14:30 س)في ملعب الرقبي بمساكنالهلال الرياضي بمساكم - الجمعية الرياضية بجربة ( 14:30 س)في ملعب قابس المعشبالملعب القابسي - مكارم المهدية ( 14:30 س)في ملعب قفصة المعشبالقوافل الرياضية بقفصة - النادي الرياضي بحمام الأنف ( 14:30 س)في المركب الرياضي بجرجيسالترجي الرياضي الجرجيسي - الملعب الرياضي الصفاقسي ( 14:30 س)يذكر أنه سيتم تعييم بقية مقابلات المجموعة الأولى لاحقا.