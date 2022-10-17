تونس: مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الديمقراطية يؤكد على أهمية وجود حكومة ديمقراطية شفافة ومتجاوبة

قام نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل كريستوفر لومون بزيارة تونس من 14 إلى 16 أكتوبر، حيث التقى مع عدد من ممثلي المجتمع المدني النشط في تونس الداعين لعملية سياسية ديمقراطية تشاركية تحمي الحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي.







وقد شدد لومون على التزام الولايات المتحدة المستمر بدعم الشعب التونسي خلال هذه الفترة الحرجة.



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ووفق بلاغ لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس التقى نائب مساعد وزير الخارجية لومون بمسؤولين من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات للتأكيد على أهمية وجود حكومة ديمقراطية شفافة ومتجاوبة في الوقت الذي يستعد فيه التونسيون للانتخابات البرلمانية القادمة وسط تحديات اقتصادية متزايدة.



يُذكر أن هذه اللقاءات جرت بحضور القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة بتونس، ناتاشا فرانشيسكي ومساعدة مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية، ميغان دوهرتي والوفد المرافق.



وقد شدد لومون على التزام الولايات المتحدة المستمر بدعم الشعب التونسي خلال هذه الفترة الحرجة.ووفق بلاغ لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس التقى نائب مساعد وزير الخارجية لومون بمسؤولين من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات للتأكيد على أهمية وجود حكومة ديمقراطية شفافة ومتجاوبة في الوقت الذي يستعد فيه التونسيون للانتخابات البرلمانية القادمة وسط تحديات اقتصادية متزايدة.يُذكر أن هذه اللقاءات جرت بحضور القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة بتونس، ناتاشا فرانشيسكي ومساعدة مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية، ميغان دوهرتي والوفد المرافق.