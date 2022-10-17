اضطراب توزيع مياه الشرب في المرناقية وبرج العامري وطبربة والبطان ابتداء من يوم غد الثلاثاء بسبب الأشغال


Publié le Lundi 17 Octobre 2022 - 13:35قراءة: 0 د, 29 ث
      
تشهد معتمديات المرناقية وبرج العامري وطبربة والبطان، اضطرابا وانقطاعا في توزيع مياه الشرب بداية من الساعة العاشرة من صباح غد، الثلاثاء.


وأكّدت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، في بلاغ أصدرته، الإثنين، أن اضطراب التوزيع يأتي بسبب الأشغال المزمع انجازها بغاية تجديد جزء من قناة الجلب الرئيسية للمياه الصالحة للشرب قطر 1100 مم على مستوى النقطة الكيلومترية 15 على الطريق الوطنية رقم 5 بالمرناقية من ولاية منوبة، وذلك في إطار البرنامج السنوي للشركة لصيانة الشبكات والمعدات.

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وتوقّعت الشركة استئناف التوزيع بصفة طبيعية تدريجيا بداية من الساعة منتصف النهار من يوم، الخميس 20 أكتوبر 2022، بعد استكمال الأشغال.

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