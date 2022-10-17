أنس جابر تحافظ على المركز الثاني عالميا للأسبوع السادس على التوالي

حافظت اللاعبة التونسية أنس جابر على مركزها الثاني في التصنيف العالمي لرابطة محترفات التنس، وذلك للأسبوع السادس على التوالي.





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وشهد التصنيف الجديد، في قائمة اللاعبات العشرة الأوليات، الصادر اليوم الاثنين تراجع اللاعبة الاسبانية باولا بادوزا بـ 4 مراتب كاملة، ليكون الترتيب على النحو التالي:1 - البولونية ايغا شفاينتيك (10835 ن)2 - التونسية أنس جابر (4555 ن)3 - الأستونسية آنيت كونتافيت ( 3796 ن)4 - البيلاروسية آريانا سابالينكا ( 3515 ن)5 - الأمريكية جيسيكا بيغولا (3417 ن)6 - اليونانية ماريا ساخاري (3346 ن)7- الأمريكية كوكو غوف (3082 ن)8 - الاسبانية باولا بادوزا (3010 ن)9 - الرومانية سيمونا هاليب ( 2960 ن)10 الفرنسية كارولين غارسيا (2924 ن)يذكر أنّ النتائج الباهرة التي حققتها أنس جابر هذا العام، بحصولها على لقب بطولة مدريد للماسترز (1000 نقطة) ولقب بطولة برلين العشبية (500 نقطة)، وبلوغها لنهائي بطولة شارلستون ( 500 نقطة) ونهائي بطولة روما للماسترز (1000 نقطة) ونهائي بطولة ويمبدلون ( غراند سلام) ونهائي بطولة أمريكا المفتوحة (غراند سلام)، مكنتها من ضمان التأهل لبطولة المرحلة الختامية المقرر اقامتها من 31 أكتوبر الى 7 نوفمبر القادم بتكساس الأمريكية.ويشارك في بطولة المرحلة الختامية أفضل 8 لاعبات حققن أفضل النتائج على مدار العام.