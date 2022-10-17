الكاف: الكشف عن عصابة مختصة في تهريب السيارات

تم، اول امس السبت، الكشف بمدينة تاجروين من ولاية الكاف، عن أفراد عصابة تتولى جلب سيارات مسروقة عن طريق شخص أصيل الوسط الغربي وتهريبها الى القطر الجزائري، وفق ما أفاد به مصدر أمني بإقليم الكاف "وات"







وأوضح المصدر ذاته أن عملية التهريب كانت تتم عبر وضع أرقام منجمية مزيفة، ثم تهريبها إلى القطر الجزائري بواسطة مهرب اصيل جهة سيدي رابح، جنوب ساقية سيدي يوسف.



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وأكد المصدر ذاته أنه تم ايقاف احد افراد العصابة الذي اعترف بكافة تفاصيل العملية، في حين لا يزال المتهم الرئيسي في هذه القضية بحالة فرار



ونجحت الوحدات الأمنية، وفق نفس المصدر، في حجز ثلاث سيارات، (سيارتان منذ حوالي اسبوعين وواحدة بمستودع بمدينة تاجروين خلال يوم السبت الماضي).



وأوضح المصدر ذاته أن عملية التهريب كانت تتم عبر وضع أرقام منجمية مزيفة، ثم تهريبها إلى القطر الجزائري بواسطة مهرب اصيل جهة سيدي رابح، جنوب ساقية سيدي يوسف.وأكد المصدر ذاته أنه تم ايقاف احد افراد العصابة الذي اعترف بكافة تفاصيل العملية، في حين لا يزال المتهم الرئيسي في هذه القضية بحالة فرارونجحت الوحدات الأمنية، وفق نفس المصدر، في حجز ثلاث سيارات، (سيارتان منذ حوالي اسبوعين وواحدة بمستودع بمدينة تاجروين خلال يوم السبت الماضي).