وزارة الأسرة والمرأة: إحداث 21 من المجامع النسائية بـ7 ولايات في اطار التمكين الإقتصادي والإجتماعي للمرأة بالوسط الريفي

تولت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن إحداث 21 مجمّعا نسائيا يضمّ 467 منخرطة في القطاع الفلاحي والصناعات التقليدية ب7 ولايات، وذلك في اطار تنفيذ استراتيجيتها الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفية.





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وبحسب بلاغ وزارة المرأة تتمركز هذه المجامع في 7 ولايات حيث تتصدّر ولاية سيدي بوزيد بـ6 مجامع تنمويّة نسائيّة، ثمّ ولاية سوسة بـ5 مجامع تنمويّة والقصرين بثلاث مجامع، فضلا عن مجمعين اثنين بكلّ من ولايات جندوبة وسليانة وبن عروس ومجمع واحد بولاية توزر.وأضاف البلاغ أنه تمّ في ذات السياق إحداث ما يناهز ألف مشروع نسائي فردي في 81 معتمديّة من مختلف ولايات الجمهورية التي شملها التدخل باعتمادات جمليّة في حدود 3.7 مليون دينار.وتتنزل المشاريع النسائية بالمناطق الريفية في إطار العمل على تنفيذ برامج ومشاريع الوزارة الهادفة لدعم التشغيل الذاتي لفائدة النساء والفتيات في الوسط الريفي وتعزيز روح المبادرة لديهن وتطوير مهاراتهن من خلال التكوين ومرافقتهن في بعث مشاريعهن الخاصة عبر المساعدة على الحصول على التمويل ووسائل الإنتاج.كما تندرج أيضا في سياق الحرص على التوعية والتعريف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني ودوره في خلق الثروة والتقليص من نسبة البطالة لدى النساء والفتيات في المناطق الريفية والرفع من نسبة النساء الناشطات وتيسير انتقالهن من القطاع غير المهيكل إلى القطاع المهيكل وتمكينهنّ من مورد رزق قار ومستدام عبر إدماجهن في الحركة التنموية على المستوى المحلي والجهوي.