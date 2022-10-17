الانتخابات التشريعية: اليوم إنطلاق عملية إيداع الترشحات


Publié le Lundi 17 Octobre 2022 - 07:28قراءة: 0 د, 26 ث
      
تنطلق اليوم الإثنين 17 أكتوبر 2022 عملية إيداع الترشحات للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 17 ديسمبر القادم.


وسيفتح باب تقديم الترشحات بداية من الساعة الثامنة صباحا من نهار اليوم وسيتواصل قبول الملفات إلى حدود الساعة السادسة مساء بتاريخ 24 اكتوبر الجاري.

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هذا وتنطلق الحملة الانتخابية حسب الرزنامة الإنتخابية يوم 25 نوفمبر القادم وستتواصل إلى يوم 15 ديسمبر 2022.

ويذكر أن التصويت خارج أرض الوطن سيكون أيام 15 و16 و17 ديسمبر في حين يوافق تاريخ 16 نوفمبر 2022 الصمت الانتخابي في تونس ويوم 17 ديسمبر هو يوم الأقتراع .

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