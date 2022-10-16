صفاقس : إبرام اتفاقية شراكة مع الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي قصد توفير التغطية التأمينية للعاملات الفلاحيات

أفاد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمود إلياس حمزة، أنه تم إبرام إتفاقية شراكة مع الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي "كتاما" من أجل توفير التغطية التأمينية للعاملات الفلاحيات في مجال النقل وغيرها





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وأوضح في تصريح إعلامي خلال إشرافه على جلسة عمل انتظمت مساء اليوم الأحد بولاية صفاقس أن توقيع الاتفاقية جرى أمس السبت، بمناسبة تدشين المعرض الوطني لتسويق منتجات المرأة الريفية، المنتظم من 15ا إلى 19 اكتوير 2022 بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفيةوخصصت جلسة العمل بولاية صفاقس للنظر في إمكانية إحداث شركتين أهليتين لتربية الماعز بمعتمديتي منزل شاكر وبئر علي بن خليفة لإنتاج الحليب ومشتقاته واللحوم الحمراء وتنمية الجهة في هذا القطاع،وكانت هذه الجلسة التي حضرها عدد من أصحاب الشهائد العليا الراغبين في بعث مشاريع فلاحية ذات العلاقة وممثلو الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، مناسبة لطرح أهمية الشركات الأهلية باعتبارها منوال تنموي جديد يعمل على دفع التنمية الجهوية وتحقيق العدالة الإجتماعيةةكما تم التطرق إلى الجوانب القانونية المتعلقة ببعث الشركات الأهليةولفت الوزير بالمناسبة، إلى أنه نظرا لما شهدته ولايات الجنوب الشرقي هذه السنة من شح في نزول الأمطار، فإنه سيم تمتيع 3 ولايات بالجنوب الشرقي بالرأي التكميلي وهي ولايات تطاوين ومدنين وقابسوبخصوص قطاع الصيد البحري، أكد الوزير ، أنه يتم العمل على تدارك الصعوبات التي يواجهها كبار وصغار البحارة، مع الحرص على المحافظة على الموارد الطبيعيةوفيما يتعلق بقطاع الأعلاف، ذكر الوزير ان الأعلاف الخشنة متواجدة بالكميات المطلوبة وبأسعار مقبولة مقارنة بالسنوات الماضية، أما بخصوص الأعلاف المدعمة على غرار السداري والشعير، فتوزع جهويا بالتنسيق مع المركز، حسب عدد القطيع من ابقار وأغناموأكد حرص الوزارة على تجاوز الإشكاليات المتعلقة بمسالك التوزيع وإحتكار الأعلاف المدعمةوأدى وزير الفلاحة ، زيارة ميدانية للإطلاع على مشاريع التنمية الفلاحية المندمجة بولاية صفاقس على غرار مشاريع البنية التحتية والمسالك الفلاحية بمعتمديتي منزل شاكر وبئر علي بن خليفة، ومشاريع تعبئة المائدة المائية ومشاريع البحيرات الجبلية لتوفير مياه الري