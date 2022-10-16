القبض في تطاوين على شخص مفتش عنه من أجل الإنتماء إلى تنظيم إرهابي (الحرس الوطني)

تم في تطاوين خلال الليلة الفاصلة بين يومي 15 و16 أكتوبر 2022، إلقاء القبض على شخص مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة، "من أجل الإنتماء إلى تنظيم إرهابي ومحكوم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات".







وتمت عملية إلقاء القبض على هذا الشخص، وفق الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، من طرف دورية مشتركة بين فرقتي الأبحاث والتفتيش والإرشاد الحدودي للحرس الوطني برمادة ومصلحة التوقي من الإرهاب للحرس الوطني بتطاوين.



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وبعد استشارتها، أذنت النيابة العمومية باتخاذ ما يتعيّن في شأنه.



وتمت عملية إلقاء القبض على هذا الشخص، وفق الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، من طرف دورية مشتركة بين فرقتي الأبحاث والتفتيش والإرشاد الحدودي للحرس الوطني برمادة ومصلحة التوقي من الإرهاب للحرس الوطني بتطاوين.وبعد استشارتها، أذنت النيابة العمومية باتخاذ ما يتعيّن في شأنه.