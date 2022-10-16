لمسة صلاح المذهلة تكفي ليفربول للفوز على سيتي في قمة مثيرة


Publié le Dimanche 16 Octobre 2022 - 19:10قراءة: 0 د, 35 ث
      
أحرز محمد صلاح هدفا رائعا قبل أقل من ربع ساعة على نهاية الوقت الأصلي ليهدي ليفربول الفوز 1-صفر على غريمه مانشستر سيتي حامل اللقب في البطولة الإنجليزية الممتازة لكرة القدم اليوم الأحد.


وتلقى صلاح تمريرة طويلة من الحارس أليسون وروضها لنفسه بمهارة ثم انطلق بأقصى سرعة وهز شباك الحارس إيدرسون من وضع انفراد في الدقيقة 76.
وشهدت المباراة إثارة كبيرة خاصة في الشوط الثاني وتلقى يورجن كلوب مدرب ليفربول بطاقة حمراء قرب النهاية بسبب الاحتجاج على عدم احتساب خطأ لصلاح.
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وحقق ليفربول فوزه الأول في أربع مباريات وأصبح رصيده 13 نقطة وبات ثامنا، بينما تجمد رصيد سيتي عند 23 نقطة، بعد خسارته الأولى هذا الموسم، في المركز الثاني وبفارق أربع نقاط عن أرسنال المتصدر.



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