عازف البيانو بسام مقني يقدم ماستر كلاس يوم الثلاثاء بالمعهد العالي للموسيقى بتونس

ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى 40 لتأسيس المعهد العالي للموسيقى بتونس، المتواصلة منذ بداية السنة الجامعية هذا العام، ينظم المعهد الأسبوع المقبل سلسلة من اللقاءات التكوينية في شكل "ماستر كلاس" وسيكون الموعد يوم الثلاثاء 18 أكتوبر مع عازف البيانو القدير بسام مقني وذلك بداية من الساعة 12 و30 دقيقة بمقر المعهد.





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وبسام مقني هو من مواليد 1966 بتونس، وبدأ ولعه ودراسة الموسيقى منذ سن الثماني سنوات، واختص في العزف على البيانو ودرس عند كبار العازفين وتحصل على ديبلوم الموسيقى العربية منذ سنة 1982 . وتحصل على شهادة الباكالوريا سنة 1987 وعلى الجائزة الاولى للعزف على البيانو من المعهد الوطني لموسيقى بتونس سنة 1990 وعلى الأستاذية في الموسيقى مع التخصص في العزف على البيانو سنة 1992 من المعهد العالي للموسيقى بتونس. ثم حاز شهادة الدراسات المعمقة في الموسيقى والموسيقولوجيا من جامعة السوربون سنة 1995 ونال الدكتوراه في الموسيقى والموسيقولوجيا من الجامعة نفسها سنة 2022 مع ملاحظة مشرف جدا.ويتولى بسام مقني منذ 2002 تدريس اختصاص العزف على البيانو بالمعهد العالي للموسيقى بتونس ، وقد ساهم في تكوين ما لا يقل عن خمسين عازف بيانو، كما تألق طلبته والعازفون الذين تكونوا على يديه، في عديد المسابقات الوطنية والدولية.وشارك بسام مقني في أكثر من 300 حفلا ومهرجانا موسيقيا في تونس (من قرطاج إلى الحمامات والجم وغيرها ) والخارج (الجزائر- فرنسا- إيطاليا- بريطانيا- كوريا الجنوبية- الصين...)