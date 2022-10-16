قابس .. نشطاء ينظمون ملتقى بيئي برأس الوادي بشنني من 18 الى 23 اكتوبر

تواصل مجموعة " وقف التلوث" التي تضم نشطاء في المجال البيئي بقابس استعداداتها لتنظيم مخيم " من أجل المناخ " الذي ستنظمه برأس الوادي بشنني من 18 الى 23 أكتوبر 2022 .





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وقامت هذه المجموعة بتركيز قرية ايكولوجية ستحتضن أشغال هذا الملتقى الذي سيشارك فيه 400 ناشطا وناشطة في المجال البيئي، وسيتضمن أكثر من 50 ورشة ستتناول بالاهتمام قضايا البيئة والمناخ في تونس والعالم.ويأتي هذا المخيم قبل أسبوعين من انعقاد قمة المناخ في مصر يوم 07 نوفمبر القادم ، ويتزامن مع خمسينية تركيز المجمع الكيميائي التونسي بقابس الذي تعتبره المجموعة المتسبب الرئيسي في التلوث بقابس بسبب نشاطه القائم على تحويل الفسفاط بما أدى الى تلوث الهواء والبحر والإضرار بصحة السكان وبالواحة نتيجة استنزاف الموارد المائية وانتشار الغازات السامة.واختارت المجموعة تنظيم هذا المخيم برأس الوادي بشنني للتحسيس بضرورة إنقاذ واحة قابس التي باتت مهددة بالاندثار رغم قيمتها البيئية والتاريخية ، فضلا عن إحياء تقليد قديم للأجداد وهو " الرحول " حيث كان الأهالي ينتقلون للسكن في فصلي الربيع والصيف بالواحة ، ويمكثون هناك إلى حدود شهر أكتوبر ليعودوا الى السكن بالمدينة بعد الانتهاء من جني التمور والرمان.