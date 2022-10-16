القبض على 4 تكفيريين بصدد التحضير للمشاركة في عملية هجرة غير نظامية من سواحل بنزرت ( الداخلية)


Publié le Dimanche 16 Octobre 2022 - 12:14قراءة: 0 د, 36 ث
      
تمكّنت الوحدة الوطنيّة للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسّة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامّة للمصالح المختصّة بالأمن الوطني، فجر يوم أمس السبت، من إلقاء القبض على 4 تكفيريين بصدد التحضير للمشاركة في عمليّة هجرة غير نظامية انطلاقا من سواحل مدينة منزل عبد الرحمان (ولاية بنزرت) نحو إحدى الدّول الأوروبيّة، وحجزت لديهم مبلغا ماليا من العملة الأجنبيّة، وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية.


وأوضحت الوزارة أن الوحدة المعنية تمكنت من تحديد مكان تواجد أحد هذه العناصر الإرهابيّة الخطيرة الصادر في شأنه عدّة مناشير تفتيش ومحلّ حكم يقضي بسجنه لمدّة 14 سنة ، وضبط 3 عناصر تكفيريّة مرافقة له إثر عملية تعقّب بهدف الكشف عن تحرّكاتها ومخططاتها الإرهابيّة وبعد التنسيق مع النيابة العموميّة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب واستصدار الأذون القانونيّة المستوجبة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 254848



En continu...

Toutes les news...
الأحد 16 أكتوبر 2022 | 20 ربيع الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
Babnet
27°
Babnet29°Babnet% 54:الرطــوبة
تونــسBabnet20°
1.54 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
29°-2029°-2228°-2127°-2026°-20
  • Avoirs en devises
    23087,7

  • (14 oct )
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,23616 DT        1$ =3,30722 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 oct )   1446,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


All radio

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   