الرابطة 1- تاجيل مقابلتي الترجي الرياضي مع النادي الصفاقسي ونجم المتلوي مع النادي الافريقي الى موعد لاحق


Publié le Dimanche 16 Octobre 2022 - 09:27قراءة: 0 د, 20 ث
      
افادت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة انه تقرر تاجيل المقابلتين المبرمجتين ليومي الاربعاء 19 اكتوبر والخميس 20 اكتوبر الجاري لحساب الجولة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الصفاقسي من جهة ونجم المتلوي و النادي الافريقي من جهة اخرى الى موعد لاحق وذلك "بطلب من هيئتي النادي الصفاقسي والنادي الافريقي بسبب التزامات لاعبي الفريقين مع المنتخبات الوطنية" حسب بلاغ للرابطة.

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