وزير السياحة يدعو التمثيليات في الخارج الى تكثيف عمليات الترويج بالاعتماد على الاتصال الرقمي


Publié le Samedi 15 Octobre 2022 - 21:16 قراءة: 0 د, 48 ث
      
دعا وزير السياحة، محمد المعز بلحسين، تمثيليات الديوان الوطني التونسي للسياحة بالخارج، الى مزيد تكثيف عمليات الترويج بالاعتماد خاصة على الاتصال الرقمي باعتباره أقل كلفة وأكثر فعالية في الوقت الراهن.


كما طالب خلال جلسة عمل التأمت أمس الجمعة عن بعد، الى مواصلة التنسيق مع مختلف الشركاء بالداخل وبالخارج بهدف مزيد الترويج للوجهة التونسية، وفق معطيات نشرتها الوزارة.

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واستعرضت الجلسة الاستعدادات للموسم الشتوي ولسنة 2023 وأهم البرامج التي سيتم تنفيذها في إطار عمليات الترويج لمختلف مناطق الجمهورية مع التركيز على المنتوجات الجديدة في علاقة بالسياحة البديلة والمستدامة.

يشار الى ان الترويج عبر استعمال وسائل الاتصال الرقمي او التسويق الالكتروني هو عملية ترويج وتسويق الخدمات والبرامج السياحية باستخدام طرق التسويق الإلكتروني الحديثة قصد استهداف السياح والمهتمين بالسياحة حول العالم.
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والتسويق السياحي الالكتروني يستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصال في تسويق الخدمات السياحية ويستخدم عدة تقنيات مثل تبادل المعلومات الالكتروني والاشهار على منصات التواصل الاجتماعي.

ومن اهم مميزات التسويق السياحي الالكتروني انه اقل كلفة باعتباره مما يمكن من تخفيض الاسعار وتحقيق التنافسية .



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