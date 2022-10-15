قيس سعيد: " يجب أولا معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية للهجرة غير النظامية قبل المقاربة الأمنية"

قال رئيس الجمهورية، قيس سعيد، اليوم السبت، لدى تدشينه متحف البحرية التونسية ببنزرت بمناسبة إحياء الذكرى 59 لعيد الجلاء، " إنه يستوجب أولا معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية من أجل القضاء على ظاهرة الهجرة غير النظامية قبل الاعتماد على المقاربة الأمنية فقط".

وأضاف، وفق مقطع فيديو تم نشره، عشية اليوم، على الصفحة الرسميّة لرئاسة الجمهورية على شبكة التواصل الاجتماعية "فايسبوك" أن البحر تحول إلى أداة للخروج من تونس بسبب عوامل داخلية وخارجية، لافتا إلى أن ظاهرة الهجرة غير النظامية أصبحت لاتستثني أيا من الفئات الاجتماعية إذ تستقطب الأطفال والعائلات على حد السواء.







وعبّر سعيد بالمناسبة على تضامنه مع أهالي جرجيس لفقدانهم 18 من أبناء المعتمدية، خرجوا في رحلة هجرة غير نظامية نحو أوروبا يوم 21 سبتمبر 2022 ، تم اليوم، تشييع 5 منهم.

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وثمّن في ذات السياق تضامن أهالي جرجيس وخروج البحارة للبحث عن المفقودين وكذلك دور وحدات الجيش البحري والحرس البحري في عملية البحث عنهم وفي التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية بصفة عامة وحماية السواحل البحرية التونسية لافتا إلى بروز آليات وأدوات جديدة مستخدمة في الهجرة غير نظامية في السنوات الأخيرة .



يذكر أن رئيس الجمهورية أشرف، صباح اليوم السبت بروضة الشهداء بمدينة بنزرت، على موكب إحياء الذكرى 59 لعيد الجلاء .

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وعبّر سعيد بالمناسبة على تضامنه مع أهالي جرجيس لفقدانهم 18 من أبناء المعتمدية، خرجوا في رحلة هجرة غير نظامية نحو أوروبا يوم 21 سبتمبر 2022 ، تم اليوم، تشييع 5 منهم.وثمّن في ذات السياق تضامن أهالي جرجيس وخروج البحارة للبحث عن المفقودين وكذلك دور وحدات الجيش البحري والحرس البحري في عملية البحث عنهم وفي التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية بصفة عامة وحماية السواحل البحرية التونسية لافتا إلى بروز آليات وأدوات جديدة مستخدمة في الهجرة غير نظامية في السنوات الأخيرة .يذكر أن رئيس الجمهورية أشرف، صباح اليوم السبت بروضة الشهداء بمدينة بنزرت، على موكب إحياء الذكرى 59 لعيد الجلاء .