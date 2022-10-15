كاس الاتحاد الافريقي - النادي الصفاقسي الى الدور القادم


Publié le Samedi 15 Octobre 2022 - 19:05 قراءة: 0 د, 20 ث
      
تاهل النادي الصفاقسي الى الدور الاخير قبل دور المجموعات لمسابقة كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم عقب فوزه على فاصيل كينيما الاثيوبي 1-0 اليوم السبت بملعب الطيب المهيري بصفاقس في اياب الدور التمهيدي الثاني.
وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي.

وسجل اسماعيل دياكيتي هدف النادي الصفاقسي في الدقيقة 38
ويذكر ان قرعة الدور الاخير لهذه المسابقة ستقام يوم الثلاثاء القادم بالقاهرة بداية من الساعة منتصف النهار بتوقيت تونس.

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