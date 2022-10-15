وزيرة الاسرة والمرأة: شروع الوزارة في مراجعة برامجها الخصوصيّة والأطر القانونية المنظمة لقطاع كبار السن

أفادت وزيرة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، اليوم السبت، بأنه تم تسجيل نسبة 5ر14 بالمائة من الوفيات في صفوف كبار السن من المجموع العام للوفيات بسبب الإصابة بفيروس كوفيد 19، رغم الإجراءات الوقائية والصحية، معلنة عن شروع الوزارة في مراجعة برامجها الخصوصيّة والأطر القانونية المنظمة لقطاع كبار السن.





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وأضافت الوزيرة، في كلمة خلال افتتاحها أشغال "الملتقيات العلميّة التونسية الأولى لطب الشيخوخة"، الذي تنظمه الجمعيّة التونسيّة لطب المسنين وعلوم الشيخوخة بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، الموافق لـ1 أكتوبر من كل سنة ، أن شروع الوزارة في مراجعة برامجها المتعلقة بكبار السن يتزامن مع التطوّر المرتقب في عدد كبار السن في تونس.وأشارت الى أن نسبة كبار السن في تونس تمثل 13 بالمائة من المجموع العام للسكان سنة 2018 ، ومن المنتظر أن يصل قرابة 20 بالمائة سنة 2036، إلى جانب ارتفاع مؤشر أمل الحياة عند الولادة في تونس من 51.1 عام سنة 1966 إلى 75.4 عاما سنة 2017 ، ومن المتوقع أن يبلغ 80 عاما سنة 2034.ولفتت، في السياق ذاته، الى توسع الفارق لصالح الإناث، اذ بلغ سنة 2017 عمر النساء 78,1 سنة مقابل 74,5 سنة عند الرجال، ومن المتوقع أن يتوسّع الفارق في السنوات المقبلة ليتجاوز الأربع سنوات سنة 2024 ، وظهور فئة من المسنّات يعشن فرادى، سواء كنّ دون عائل أو أرامل أو مطلقات، مشدّدة على ضرورة العمل على تعديل السياسات والبرامج للإستجابة لحاجياتهنّ المتغيّرة حسب الوضع الصحيّ أو الحالة الزواجيّة.واستعرضت الإجراءات التي اتّخذتها الوزارة خلال جائحة كوفيد-19 بالشراكة مع الأطراف ذات العلاقة، باعتماد تدابير حمائية استباقية (التعقيم، البروتكول الصحي، توفير اللقاحات....) وتوفير جملة من خدمات القرب خلال فترة الحجر الصحي وما بعده، على غرار خدمات البريد المتنقل الذي مكّن كبار السنّ من استخلاص جراياتهم بمقرّ إقاماتهم، وخدمات الفرق المتنقلة للرعاية الاجتماعيّة والصحيّة بالبيت لتزويدهم بالأدوية والمعدات الطبية والمساعدات الغذائية، بالإضافة الى صرف مساعدات مالية والتعهد بكبار السن ضحايا العنف وسوء المعاملة وإيوائهم بفضاءات خصصت للغرض، ومنح كبار السنّ الأولويّة في التلقيح.وبيّنت أن هذا الملتقى يتزامن مع المصادقة مؤخرا على الاستراتيجية الوطنية متعدّدة القطاعات لكبار السنّ 2022-2030 ، التي عكفت الوزارة على صياغتها وفق مقاربة تشاركيّة، في إطار التخطيط المستقبلي والاستراتيجيّ لفائدة كبار السنّ، مفيدة بأنّ هذه الاستراتيجيّة تضمّنت محورا كاملا يتعلق بحق كبار السنّ بمختلف فئاتهم في النفاذ لخدمات صحيّة ذات جودة.وعبّرت عن حرص الوزارة على استكمال إعداد مشروع مجلة كبار السنّ، الهادفة إلى تعزيز حقوقهم وإثراء مكاسبهم وتدعيم رفاههم الصحي والاجتماعي، وتمكينهم من قضاء شيخوخة ناجحة، وفقا لمقاربة حقوقيّة تدعم الشيخوخة النشيطة وتقطع مع التصورات القاتمة لهذه الفئة العمرية من السكان، داعية إلى العمل المشترك نحو وقف الهدر العشوائي لخبرات وكفاءات المتقاعدين وكبار السنّ القادرة على مواصلة العطاء والمساهمة في خلق ثروة.كما أعلنت عن شروع الوزارة في إنجاز دراسة بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ‘' الإسكوا"، حول "واقع مؤسسات رعاية كبار السن في تونس وخصائص المقيمين بها"، بهدف الرفع من جودة خدمات الرعاية وتعميق المعرفة بخصائص الفئة المستفيدة بالرعاية داخل المؤسسات، إلى جانب إنجاز دراستين تقييميتين حول برنامجي الفرق المتنقلة والنوادي النهارية لكبار السنّ.