سيدي بوزيد: معتمدية منزل بوزيان تحتضن الملتقى العربي الأول للاستثمار

نظمت دار الشباب بمنزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد، اليوم السبت، الملتقى العربي الأول للاستثمار، بهدف بحث سبل شراكة في الاستثمار في القطاع الفلاحي وعرض فرص ومقومات الاستثمار في منزل بوزيان.

وبيّن مدير دار الشباب بمنزل بوزيان، وديع حمدي، في تصريح لـ"وات"، أن هذا يهدف إلى تشجيع الشباب على بعث المشاريع والاستثمار المحلي والجهوي، وابرام اتفاقيات شراكة تفضي إلى خلق فرص شغل للشباب، وبث روح المبادرة لديهم.



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وتخللت الملتقى مجموعة من المعارض التي تقدم خصوصية معتمدية منزل بوزيان في التراث والصناعات التقليدية، إلى جانب ندوات تستعرض فرص ومقومات الاستثمار المتوفرة في معتمدية منزل بوزيان وولاية سيدي بوزيد ككل، حسب نفس المصدر.من جهته، أفاد رجل الأعمال، نبيل فاضل، في تصريح لـ"وات"، بأنه تم استقبال وفود رجال أعمال ومستثمرين من عمان ومن الجزائر لبحث سبل الشراكة والاستثمار في القطاع الفلاحي لأهمية هذا القطاع، وقصد تذليل اشكاليات التصدير وصعوبات توفير البذور والأسمدة والمعدات الفلاحية، ودعم الفلاح.وأوضح، في هذا الصدد، أنه تم اختيار معتمدية منزل بوزيان لتميزها بالطابع الفلاحي، ولتوفر مناخ استثماري واعد وطاقات شابة واراضي فلاحية شاسعة فيها.وانتظم الملتقى بالاشتراك مع الشركة التعاونية للخدمات الأساسية الفلاحية "الكوثر" وشركة المسفار الدولية، وتمثلت فقراته في ندوات حول "الصناعات الغذائية"، و"واقع الزيتون في ولاية سيدي بوزيد"، ومعارض للباس التقليدي، والأكلات الشعبية، والعولة، والزيوت الطبية، والصناعات التقليدية، والأواني الفخارية، إلى جانب عرض مسرحي.