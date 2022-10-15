تمتيع 645 محكوما عليهم بالعفو الخاص بمناسبة الذكرى 59 لعيد الجلاء


Publié le Samedi 15 Octobre 2022 - 18:22 قراءة: 0 د, 11 ث
      
قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم السبت، بمناسبة إحياء الذكرى 59 لعيد الجلاء، تمتيع 645 محكوما عليهم بالعفو الخاص، مما يفضي إلى سراح 294 سجينا منهم، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.





Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 254821



En continu...

Toutes les news...
السبت 15 أكتوبر 2022 | 19 ربيع الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:11 17:45 15:16 12:12 06:27 05:00
Babnet
22°
 Babnet28° Babnet % 83 :الرطــوبة
تونــس Babnet20°
2.06 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
28°-2030°-2028°-2129°-2128°-21
  • Avoirs en devises
    23087,7

  • (14 oct )
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,23616 DT        1$ =3,30722 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 oct )   1446,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   