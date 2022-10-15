تمتيع 645 محكوما عليهم بالعفو الخاص بمناسبة الذكرى 59 لعيد الجلاء

قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم السبت، بمناسبة إحياء الذكرى 59 لعيد الجلاء، تمتيع 645 محكوما عليهم بالعفو الخاص، مما يفضي إلى سراح 294 سجينا منهم، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.













