بدعوة من جبهة الخلاص... تونسيون يحتجون في مسيرة على غلاء المعيشة ويطالبون "بعزل الرئيس"

شارك تونسيون قدموا من مختلف الجهات، اليوم السبت في مسيرة شعبية دعت لها "جبهة الخلاص الوطني"، للتنديد "بسياسة الدولة التي أدت إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، منذ إعلان العمل بالتدابير الاستثنائية في 25 جويلية 2021، وبتعاطي السلطة السلبي مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية"، مطالبين بإسقاط ما يعتبرونه انقلابا على الدستور والقانون، وبرحيل رئيس الجمهورية .





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ورفع آلاف المحتجين المشاركين في هذه المسيرة التي انطلقت من ساحة العملة بشارع الحبيب ثامر في اتجاه المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة، شعارات مناهضة لرئيس الجمهورية ومطالبة برحيله واخرى رافضة لكل الأوامر والقرارات والمراسيم التي أصدرها منذ الاعلان عن التدابير الاستثنائية، ومنددة "بتفرده بالسلطة وباتخاذ قرارات زادت في تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وعمقت اليأس في قلوب التونسيين مما دفعهم بالرمي بأنفسهم عرض البحر للبحث عن مستقبل أفضل" وفق تصريحات لعدد من المشاركين في المظاهرة لموفدة واتومن بين أهم الشعارات المرفوعة خلال هذه المسيرة شعار "ارحل" و"الشعب يريد ما لا تريد" و"الشعب يريد عزل الرئيس" ويسقط يسقط الانقلاب" و"حريات حريات دولة البوليس وفات (انتهت)"و"زاد الفقر زاد الجوع" و" لا ايسونس لا مازوط والشباب كلاه الحوت" .كما ندد المتظاهرون بتعامل السلطة مع حادثة جرجيس وغرق مركب يحمل مهاجرين تونسيين غير نظاميين تم العثور على جثث عدد منهم ودفنهم دون تحليل جيني في "مقبرة الغرباء"بمدنين، معتبرين أن السلطة القائمة غير قادرة على معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي "تفاقمت خلال الفترة السابقة دون العمل على إيجاد حلول اجتماعية واقتصادية لهاوأفاد القيادي في جبهة الخلاص جوهر بن مبارك في تصريح لوات إن "الجبهة التي خرجت 18 مرة للشارع للمطالبة بإسقاط الانقلاب والعودة للمسار الدستوري تندد اليوم بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية المزرية والإهانة التي يعيشها الشعب التونسي، مؤكدا أن وتيرة الخروج إلى الشارع سترتفع خلال الفترة القادمة..واعرب بن مبارك عن رفضه "ان يأتي شخص يعتبر نفسه ولي أمرنا ويعتبرنا رعايا لديه ليأخذ زمام الأمور ويقودنا إلى مشروع نبوي جديد" .وأضاف أن موقف الجبهة ثابت بخصوص مقاطعة كل "المسار الانقلابي" وأنها ستقاطع الانتخابات ولن تعترف بنتائجها وبالمؤسسات التي ستنبثق عنها، معتبرا أن دستور البلاد هو دستور 2014 وأن "الانتخابات القادمة هي انتخابات قيس سعيد تنتظم بينه وبين أنصاره ولا تعني الشعب التونسي وهو ما سيؤكده التونسيون من خلال عدم مشاركتهم وعدم اهتمامهم بالانتخابات"، وفق تقديره.وقال رئيس جبهة الخلاص احمد نجيب الشابي في تصريح (لوات) إن "البلاد تنتفض" مضيفا ان الجبهة تتظاهر في جهة وأحزاب أخرى معارضة في الجهة الثانية كما أن الأحزاب الأخرى تتهيأ للخروج إلى الشارع خلال الأسبوع المقبل والاتحاد العام التونسي للشغل خرج قويا من الامتحان الذي مر به والمجتمع المدني والصحافيون ينتفضون معتبرا ان ذلك "سيحدث التغيير".ووجه الشابي لرئيس الجمهورية رسالة بمناسبة عيد الجلاء، قال فيها بالخصوص إن الرئيس قد خون معارضيه وهدد بإجلائهم عن البلاد محذرا إياه بأن يلقى مصير من كان على كرسي الرئاسة من قبله،" متابعا "منهم من وجد نفسه 13 سنة في الإقامة الجبرية ومن وجد نفسه في المنفى".من جهتها صرحت سميرة الشواشي (قلب تونس) لوات أن كل القوى السياسية التحقت بالمسار الرافض للانقلاب ولمزيد تفقير التونسيين ولحل المؤسسات وتخوين وتفرقة الشعب، مضيفة أن الجماهير التي خرجت اليوم للشارع بالآلاف تنادي من جديد بسقوط الانقلاب وبإرجاع الحرية التي افتكت منها منذ سنة وثلاثة أشهر ومشددة على ضرورة تنقية الحياة السياسية والتوقف عن هرسلة الخصوم السياسيين.وقال عماد الخميري (حركة النهضة) بدوره في تصريح لوات ان رسالتنا اليوم هي "إجلاء الانقلاب عن هذه الأرض وجلاء تونس من الوضع الكارثي الذي دفعت به سلطة الانقلاب منذ 25 جويلية 2021 إلى اليوم وبعد أن وصلت كل الأوضاع في تونس إلى الخطوط الحمراء وأصبح التونسيون غير قادرين على توفير قوتهم وقوت أبنائهم "وأضاف "لم ير التونسيون من هذا الانقلاب غير ضرب العدالة الاجتماعية وضرب الديمقراطية وضرب المؤسسات الدستورية، وهذه المسيرة وهذه الحشود هي دعوة للشعب التونسي لتحمل مسؤوليته من أجل إيقاف النزيف والانهيار وعودة الديمقراطية وعودة الحياة الدستورية".ولفتت القيادية في الجبهة شيماء عيسى (مبادرة مواطنون ضد الانقلاب) إلى أن خروج الجبهة إلى الشارع في كل المسيرات والوقفات السابقة والحالية " أعطى نتائجه المرجوة وكذب سردية رئيس الجمهورية حول الشعبية والمشروعية مضيفة قولها "نحن اليوم نواصل المقاومة وفضح سلطة الانقلاب وكل الوعود الكاذبة التي أطلقتها من تمسك بالديمقراطية ورفاه العيش للناس، والتي ثبت أن كلها أكاذيب فضحها الواقع والممارسة وفق تعبيرهايذكر أن المحتجين المشاركين في هذه المسيرة، مروا بولاية تونس، رافعين شعار "إرحل" ضد الوالي باعتبار أنه يمثل السلطة والمنظومة القائمة.