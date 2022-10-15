أهالي جرجيس يدعون الاتحاد المحلي للشغل الى إقرار إضراب للمطالبة بكشف الحقيقة وتحميل المسؤوليات

دعا أهالي جرجيس لدى تجمعهم، اليوم الجمعة، أمام مقر الاتحاد المحلي للشغل بجرجيس الى إقرار إضراب عام يوم الاثنين المقبل، أمام حالة الحداد والاحتقان التي تعيش على وقعها المنطقة، وهو ما اعتبره الاتحاد قرارا يستوجب العودة الى هياكله لاتخاذ للتباحث بشأنه والاعداد له واعطاء فرصة للسلط للتفاعل والتواصل وفق كاتب عام للاتحاد المحلي للشغل، الهادي الحميدي.





..



.

.. ...

واوضح الحميدي انه في انتظار تحديد موعد للاضراب دعا الاتحاد كل القطاعات للاعداد للاضراب العام الذي ليس هدفا في حد ذاته بل هو صرخة جهة تريد ان تعود الى احضان الدولة، وفق تعبيره، مشددا على ضرورة التفكير عقلانيا من اجل تحرك نوعي وبصوت واحد للبحث على الحقيقة وتحديد المسؤوليات.ولدى مشاركته اليوم في تجمّع البحارة بميناء جرجيس، دعا رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عبد الرحمان الهذيلي، من جهته، الى ضرورة تحمل الدولة لمسؤوليتها تجاه مفقودي جرجيس وملف المفقودين عموما والذي ما فتئ يتراكم من سنة الى اخرى، معتبرا أن دفن جثث دون ان يتعرف عليها ذووها ودون اخضاعها للتحليل يعتبر جريمة دولة ويطرح عدة نقاط استفهام.وأشار الى حجم الهجرة غير النظامية في تونس بعدد مهاجرين بلغ اكثر من 19 ألف شخص خرج من بداية السنة الى اليوم، لافتا إلى ان الشباب، وخاصة أصيلي الجهات المحرومة، لم يعد له خيار سوى الهجرة غير النظامية بعد انقطاعه عن الدراسة بعدد يبلغ سنويا 100 الف منقطع ليس لهم من مستقبل سوى الهجرة غير النظامية والتجارة الموازية، حسب قوله.وأضاف أن المنتدى سيعمل مع أهالي جرجيس لاعداد خطة مشتركة والتنسيق لايجاد إجابات واضحة حول مفقودي جرجيس.واكد الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين في اجتماع اليوم لمكتبه التنفيذي على دعمه لكل القرارات التي تتخذها الهياكل المحلية للاتحاد المحلي للشغل بجرجيس بالتنسيق مع فروع المنظمات الوطنية، فب حال لم تتدخل السلطة المركزية في معالجة كافة مظاهر التقصير في اقرب الاجال.وحمّل، في بيان اصدره اليوم في علاقة بما يدور من احداث في جرجيس، السلط المحلية والجهوية بمختلف مصالحها المتدخلة، المسؤولية كاملة في ما رافق عمليات البحث على المفقودين من تقصير، ودفن الضحايا من غموض، معبّرا عن استغرابه من غياب تدخل السلط المركزية رئاسة وحكومة رغم حجم الفاجعة.ونبّه الاتحاد، في نص بيانه، من تفاقم حالة الاحتقان الكبير في الجهة، والمرشح للتوسع، بما يهدّد بخروج الوضع عن السيطرة، ويحتم التدخل العاجل على عين المكان واتخاذ الاجراءات اللازمة للتسريع في عمليات البحث عن المفقودين والاحاطة بعائلات الضحايا.وطالب الاتحاد بفتح تحقيق جديّ وعاجل لتحديد المسؤوليات وتتبع ومحاسبة كل من تورط في تعطيل عمليات البحث والدفن التي افتقدت الى ادنى الشروط القانونية والاخلاقية، داعيا الى تشكيل خلية ازمة لمتابعة الوضع والاحاطة بعائلات الضحايا واستعداده للانخراط فيها ودعمها.وعبّر عن مساندته لتحركات أهالي جرجيس السلمية، داعيا اياهم الى المحافظة على سلمية تحركاتهم وحمايتها من اي توظيف يخرج بها عن غايتها النبيلة ومثمنا الدور الانساني للبحارة ومن ساندهم في عمليات البحث عن المفقودين.