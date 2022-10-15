الدّاخلية تضبط أشخاصا بحوزتهم مبالغ ماليّة في محيط الاحتجاجات وتنفي المغالطات بشأن تعطيلها وسائل النقل

أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم السبت، بأنّه تمّ ضبط 4 أشخاص بأماكن مختلفة من محيط التحركات الاحتجاجية التي نفذت اليوم بالعاصمة بمناسبة احياء ذكرى عيد الجلاء، بحوزتهم مبالغ مالية متفاوتة (12 ألف دينار، 1190 دينارا، 2000 دينار و1200 دينار)، فضلا عن حيازة أحدهم على علبة غاز مشل للحركة، مبينة أنه باستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.





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وأوضحت الوزارة في بلاغها، أنّه خلافا لما تمّ الترويج له من مغالطات حول وجود تعطيل لوسائل النقل، تزامنا مع تنظيم هاتين الوقفتين الاحتجاجيتين، فإنّ الوحدات الأمنية قامت بتأمين عمليات التنقل لمختلف وسائل النّقل بجميع الجهات، عدى البعض منها التي تم تحرير محاضر ومخالفات في شأنها والحجز عند الاقتضاء طبقا للقانون وبعد استشارة النيابة العمومية، بسبب مخالفات مختلفة على غرار عدم التحوز على بطاقة رمادية، انتهاء صلوحية البطاقة المهنية أو استعمال رخص سياقة معلقة بالنسبة الى سائقي الحافلات.يشار إلى أنّ رئيسة الحزب الدّستوري الحرّ عبير موسي، كانت صرحت خلال المسيرة التي نظّمها حزبها صباح اليوم السبت بالعاصمة، للتعبير عن معارضة "حكم الرئيس قيس سعيّد والتنديد بالاوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة"، بالتزامن مع احياء الذكرى 59 لعيد الجلاء، بأن قوات الأمن رفضت مسار المظاهرة المقرر سابقا، ومنعت أنصار الحزب القادمين من داخل العاصمة وخارجها من الالتحاق بنقطة التجمع بساحة الجمهورية وتم تعطيلهم قبل الوصول إليها، محملة مسؤولية ذلك لرئيس الجمهورية.