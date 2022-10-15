اشتباكات بين المتظاهرين والأمنيين في مسيرة للحزب الدستوري الحر بالعاصمة

شهدت المسيرة التي نظمها الحزب الدستوري الحر، اليوم السبت، اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين أدى الى اصابة 7 اشخاص باغماء واضرار بدنية استوجبت تدخل الحماية الوطنية لتقديم الاسعافات على عين المكان، او نقل المتضررين الى المستشفي حسب ما لاحظ موفد (وات).





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ومنعت قوات الأمن مسيرة الحزب من التقدم من ساحة الجمهورية الى شارع محمد الخامس فشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، باستخدام القوة والهراوات في بعض الأحيان، مما تسبب في حالة احتقان شديد وفقدان بعض المتظاهرين الوعي، إستوجبت إسعافهم.كما منعت قوات الأمن رئيسة الحزب عبير موسي من الخروج من موقع تجمع المتظاهرين قرب نهج غانة والتحول الى وزارة الداخليه للاحتجاج على العنف الامني، وتم تطويقها بالقوة ومنعها من التنقل حسب ما لاحظ موفد (وات).وكان مئات الأشخاص تجمعوا صباح اليوم في ساحة الجمهورية (الباساج) بالعاصمة، في مسيرة بدعوة من الحزب الدستوري الحر للتعبير عن معارضة "حكم الرئيس قيس سعيّد والتنديد بالاوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة"، بالتزامن مع احياء الذكرى 59 لعيد الجلاء.ورفع المشاركون شعارات مكتوبة ورددوا هتافات على غرار "الشعب يريد اسقاط النظام" و"قيس سعيد ديقاج" و"وفات المسرحية لا قيس سعيد ولا خوانجية" و"تونس بورقيبية لا قيس سعيد لا خوانجية"، الى جانب شعارات اخرى تندد بغلاء المعيشة وارتفاع الاسعار واختفاء مواد غذائية اساسية من السوق.