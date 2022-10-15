"بنزرت: حوار فكري بعنوان "المعركة الديبلوماسية التونسية في سبيل جلاء الاستعمار الفرنسي عن بنزرت

في إطار الاحتفالات بالذكرى 59 لعيد الجلاء المجيد، نظّم منتدى (مقاصد) للثقافة والاعلام ببنزرت، عشية أمس الجمعة، منتدى حواريا وفكريا بعنوان " المعركة الديبلوماسية في سبيل الجلاء عن بنزرت"، حضرها عدد هام من رجال الثقافة والفكر والمناضلين السياسيين والفاعلين وعدد من المعاصرين لتلك الأحداث وطنيا وجهويا.

وتحدّث الضيف الرئيسي للمنتدى، المناضل الطاهر بالخوجة، الذي شغل منصب القائم بأعمال سفارة تونس بفرنسا أثناء معركة الجلاء، عن خفايا الصراع التونسي الفرنسي من أجل الاستقلال منذ الخمسينات في إطاره الإقليمي المغاربي اولا وخاصة بالنسبة للقضية الجزائرية، علاوة عن اطاره الأفريقي، وذلك في علاقته ببقية المستعمرات الفرنسية، وايضا اطاره الدولي انذاك في علاقة بالحرب الباردة.



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وخلص الديبلوماسي التونسي إلى الحديث عن قضية تحرير بنزرت التي اختزلت الصراع وخاصة بين الرئيسين بورقيبة وديغول، مشيرا في هذا الصدد إلى المقابلة التي جمعت بينهما في قصر رومبويي في ضواحي باريس والتي تواصلت حوالي 5 ساعات على انفراد، ولازالت اسرارها لم تكشف إلى اليوم.وتناول الحوار الذي شارك فيه عدد من الحاضرين عديد المسائل ذات العلاقة بالمعركة الخالدة ومحاولة للاجابة عن اسئلة حارقة وغير متفق بشانها الى حدود الوقت الحالي، على غرار هل بالامكان تفادي حرب بنزرت؟ ، ولماذا استعملت فرنسا القوة المفرطة لمجابهة الحراك الشعبي والعسكري التونسي؟ وحول تباين الروايات بخصوص عدد الشهداء، وكذلك التفوق الذي أحرزته تونس على المستوى الدولي وخاصة في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.من جانبه، أكد رئيس المنتدى الاعلامي، رشيد البكاي، في مستهل اللقاء، على ضرورة وإلزامية الاستماع والحوار مع المناضلين والمقاومين، لتعميق وعي الجيل الحاضر والأجيال المقبلة بأهمية النضالات والتضحيات التي قدّمها الشعب التونسي في سبيل نيل حريته من مستعمر استعمل كافة الوسائل الديبلوماسية والعسكرية وغيرها لابقاء البلاد التونسية تحت استعماره، قبل ان تتمكن السواعد والافكار الوطنية من طرد المستعمر الغاشم آنذاك واسترداد ارضه وكرامته والانطلاق في بناء الدولة التونسية الحرة والمستقلة، وفق تعبيره.