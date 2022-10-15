كاس الاتحاد الافريقي - النادي الافريقي من اجل الفوز للتاهل

يبحث النادي الإفريقي عن تحقيق الفوز للتاهل الى الدور المقبل لمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عندما يلاقي نادي كيبنغا الزنجباري في اياب الدور التمهيدي الثاني للمسابقة غدا ( س16) بملعب حمادي العقربي برادس .





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ولئن تبدومهمة النادي الافريقي سهلة في الترشح اعتبارا للمستوى المتواضع للفريق الزنجباري قليل التجربة على الصعيد القاري فان الممثل الثاني لكرة القدم التونسية في المسابقة الافريقية الى جانب النادي الصفاقسي سيلعب على ميدانه وامام جمهوره وسيكون في حاجة للعب بحذر من اجل كسب رهان التاهلويراهن النادي الافريقي على التعويض عن نتائج موسم منقض دون المامول بالدخول بقوة في المسابقة الافريقية وقطع خطوة جديدة في مسار تصفيات المسابقة .ويحتاج النادي الافريقي للفوز باي نتيجة من اجل التاهل بعد التعادل صفر لصفر في إطار ذهاب الدور التمهيدي الثاني . وكان لاعب النادي الافريقي زهير الذوادي أهدر ضربة جزاء خلال الفترة الأولى من اللقاء في زنجبار.ويسود اصرار في اوساط لاعبي النادي الافريقي على ضرورة التركيز والحذر في مباراة تبدو نتيجتها على الورق "محسومة" لفائدة النادي الافريقي لكن الفريق في حاجة الى خوضها بواقعية دون استسهال المهمة امام فريق سيلعب بلا ضغوط ويبحث عن احداث المفاجاة.وفي تصريح اعلامي امس رفض عميد الفريق زهير الذوادي الموقف القائل بان "مباراة الاياب مربوحة مسبقا " مشيرا الى ان اللاعبين يملكون فكرة اوضح على المنافس الان خلافا لمباراة الذهاب وان الفريق مدعوا للعب باكثر اندفاع وتركيز داعيا الجمهور الى دعم النادي طوال المباراة .