الرابطة 2 - الأمل الرياضي بجربة في تربص استعدادا لمباراته مع شبيبة القيروان في افتتاح البطولة

سيدخل فريق الأمل الرياضي بجربة في تربص مغلق بإحدى الوحدات السياحة بجزيرة جربة بداية من الإثنين 17 أكتوبر الى غاية يوم السبت 22 أكتوبر الجاري موعد إجراء مباراته في الجولة الافتتاحية أمام الشبيبة القيروانية .





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ويذكر ان امل جربة عزز صفوفه بعدد من اللاعبين منهم قلب دفاع الترجي الجرجيسي صاحب الخبرة مالك بحروكان فريق الامل فاز منذ اسبوع في مباراة ودية على جاره فريق جمعية جربة 1-صفر بينما الغيت مباراته مع جاره الثاني اتحاد اجيم التي كانت مقررة منذ يومين .