وزيرة الصناعة: مصنع عجين الحلفاء والورق بالقصرين "مكسب وطني تحرص الدولة على ضمان ديمومته"

أدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، نائلة نويرة القنجي، يوم الجمعة، زيارة إلى الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين، المتعطل إنتاجها منذ ثلاث سنوات كاملة، وذلك لمتابعة عودة الشركة إلى سالف نشاطها لإنتاج ورق الطباعة والكتابة، بعد نجاح العمليات التجريبية لتشغيل مرجلها الحراري الذي كان معطبا، وتم إصلاحه من قبل فريق إيطالي مختص.





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وعبرت الوزيرة، في نقطة إعلامية انتظمت بالمناسبة بمقر الشركة، عن بالغ الارتياح لعودة هذه المؤسسة العريقة إلى الإنتاج مجددا، موضحة أن ملف إعادة هيكلة مصنع عجين الحلفاء والورق بالقصرين يعد من أول الملفات التي تم عرضها على الحكومة، وتم للغرض ضبط خطة عمل وقع تدارسها مع الشريك الإجتماعي والأطراف ذات الصلة، وسيجري تنفيذها على مراحل، باعتبار أن عملية إعادة هيكلة الشركة تتطلب ما يناهز ال500 مليون دينار.وشددت، في سياق متصل، على أنه بعد عودة المصنع إلى سالف نشاطه لانتاج الورق، ستتعاضد المجهودات لعودته لإنتاج عجين الحلفاء، مؤكدة أنه سيتم الحرص على توفير ما يلزم من إعتمادات ومن مادة أولية وسيتم العمل على رسكلة بعض الديون في سبيل ضمان ديمومة هذا المكسب الوطني.ولفتت وزيرة الصناعة، بالمناسبة، إلى أن برنامج إعادة هيكلة المصنع، الذي تشرف عليه وزارة الصناعة بالتنسيق مع إدارة الشركة والشريك الاجتماعي، هو "برنامج يطمح إلى تنويع وتطوير منتوجات المصنع، وخاصة الحلفاء، في سبيل إعادة تطويرها وتنويعها، لأن الحلفاء أصبحت لها اليوم استعمالات جديدة في المجال الطبي وفي مجال النسيج الفني ...".وبخصوص صفقة المرجل الحراري غير المطابق للمواصفات المطلوبة، والذي تم اقتناؤه من إحدى الشركات التركية، أوضحت الوزيرة أنه تم إيقاف هذه الصفقة العمومية واتخاذ كل الاجراءات المستوجبة ضد المتعهد الأجنبي، وأن القضاء سيكون الفيصل في هذا الملف.يشار إلى أن الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين، هي منشأة عمومية يعود تأسيسها إلى العام 1959، وتعتبر أهم قطب صناعي في الوسط الغربي للبلاد التونسية، ومن أهم أنشطتها، إنتاج ورق الطباعة والكتابة وعجين الحلفاء والصودا والكلور الغازي، الذي يتم تحويله إلى الكلور السائل وحامض الكلوريدريكي جزء منه، مخصص لتلبية احتياجات وحدة تصنيع عجين الحلفاء، والجزء الثاني يسوّق محليا.وقد توقف المصنع عن النشاط لمدة 3 سنوات بسبب اقتناء مرجل حراري جديد سنة 2019 من إحدى الشركات التركية بكلفة جملية قدرها 6.5 مليون دينار، تبين بعد تركيبه أنه معطب. وقد تم فتح تحقيق في الغرض، ولم يتم إلى اليوم الحسم في هذه القضية.