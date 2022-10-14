بوعسكر لوفد أمريكي: القانون يخول للجميع المشاركة في الانتخابات ونرحب بكل الملاحظين

قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر اليوم الجمعة، خلال لقاء جمعه مع وفد أمريكي، إن القانون الانتخابي "يخول للجميع المشاركـة في الاستحقاق الانتخابي" القادم كناخبين أو مترشحين، وإن الهيئة "حريصة كل الحرص على استقلالية قرارها وسلامة ونزاهة العملية الانتخابية.. وعلى تنظيم انتخابات ديمقراطية وشفافة وتعددية وتشمل كافة شرائح المجتمع".





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وأضاف بوعسكر أن هيئته ترحب بالملاحظين المحليين والدوليين لمتابعة مختلف مراحل العملية الانتخابية، وتضع على ذمتهم كل التسهيلات الضرورية لتمكينهم من تغطية ومتابعة هذا الحدث الوطني الهام.وتم التطرق خلال هذا اللقاء الذي جمع بوعسكر وأعضاء من مجلس الهيئة، بكل من كريستوفر لي مون، مساعد وزير الخارجية الأمريكي، وناتاشا فرانشيسكي، القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، إلى استعدادات الهيئة لتنظيم انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب في 17 ديسمبر 2022، حيث أكد رئيس الهيئة أهمية هذه المرحلة بعد صدور الدستور الجديد والبـدء في تركيز المؤسسات الدستورية الجديدة، والتي يعد مجلس نواب الشعب من أهم ركائزها، حسب تعبيره.وفي هذا السياق، أطلع بوعسكر الوفد الأمريكي على ما تضمنه القانون الانتخابي من أحكام جديدة تخص بالأساس نظام الاقتراع وتقسيم الدوائر الانتخابية وشروط الترشح و تمويل الحملة الانتخابية ودور الأحزاب السياسية.ونقل بلاغ الهيئة عن كريستوفر لي مون قوله "إن الإدارة الامريكية ملتزمة بمواصلة دعمها للمسار الديمقراطي في تونس". كما أعرب عن "تقديره لحرص الهيئة على تنظيم انتخابات شفافة ونزيهـة، وترسيخ مجلس تشريعي منتخب انتخابا عاما ومباشرا"، مثمنا، في هذا الصدد، "النجاح الذي حققته الهيئـة في تنظيم استفتاء 25 جويلية في فترة زمنية وجيزة"، حسب ما أورده المصدر ذاته.