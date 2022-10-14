الدورة الرئيسية لباكالوريا 2023 يوم 7 جوان القادم والأيام الموالية ودورة المراقبة يوم 3 جويلية المقبل والأيام الموالية


Publié le Vendredi 14 Octobre 2022 - 19:12 قراءة: 0 د, 24 ث
      
تجري اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا (دورة 2023) يوم الأربعاء 7 جوان 2023 والأيام الموالية وفق قرار عن وزير التربية صادر اليوم الجمعة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


وقضى القرار المتعلق بضبط تاريخ دورتي امتحان الباكالوريا لسنة 2023 وتاريخ افتتاح ترسيم المترشحين واختتامه لسنة 2023، بأن تجري اختبارات دورة المراقبة يوم 3 جويلية 2023 والأيام الموالية.
ويفتتح ترسيم المترشحين للامتحان عن بعد عبر الشبكة التربوية يوم 17 أكتوبر الجاري ويختتم يوم 17 نوفمبر القادم وفق ما جاء في قرار وزير التربية.
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