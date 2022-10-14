الدورة الرئيسية لباكالوريا 2023 يوم 7 جوان القادم والأيام الموالية ودورة المراقبة يوم 3 جويلية المقبل والأيام الموالية

تجري اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا (دورة 2023) يوم الأربعاء 7 جوان 2023 والأيام الموالية وفق قرار عن وزير التربية صادر اليوم الجمعة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.





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وقضى القرار المتعلق بضبط تاريخ دورتي امتحان الباكالوريا لسنة 2023 وتاريخ افتتاح ترسيم المترشحين واختتامه لسنة 2023، بأن تجري اختبارات دورة المراقبة يوم 3 جويلية 2023 والأيام الموالية.ويفتتح ترسيم المترشحين للامتحان عن بعد عبر الشبكة التربوية يوم 17 أكتوبر الجاري ويختتم يوم 17 نوفمبر القادم وفق ما جاء في قرار وزير التربية.