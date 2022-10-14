منوبة: إيداع رئيس فرقة أبحاث وعون بالحرس الوطني السجن من أجل تجاوز السلطة والإيهام بجريمة

أصدر قاضي التحقيق الرابع بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، أول امس الاربعاء، بطاقتي إيداع بالسجن في حق رئيس فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنوبة وعون تابع لنفس الفرقة، من أجل الاعتداء الشديد الصادر من موظف عمومي حال مباشرته لوظيفه، وتجاوز السلطة والإيهام بجريمة، وفق ما أكدته الناطقة الرسمية بإسم المحكمة، سندس النويوي، اليوم الجمعة لـ"وات".







وأوضحت النويوي أن الإيداع يأتي عقب إذن النيابة العمومية بنفس المحكمة بفتح بحث تحقيقي ضد كل من سيكشف عنه البحث في شكاية تقدم بها أحد المواطنين أكد فيها تعرّضه للعنف الشديد من قبل مجموعة من أعوان الحرس الوطني.



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وقد تم بعد القيام بالابحاث والمكافحات اللازمة والتساخير، إحالة مجموعة من الاعوان على قاضي التحقيق الرابع، الذي أذن بإيقاف المذكورين، واحالة البقية بحالة سراح وفق ذات المصدر.





وأوضحت النويوي أن الإيداع يأتي عقب إذن النيابة العمومية بنفس المحكمة بفتح بحث تحقيقي ضد كل من سيكشف عنه البحث في شكاية تقدم بها أحد المواطنين أكد فيها تعرّضه للعنف الشديد من قبل مجموعة من أعوان الحرس الوطني.وقد تم بعد القيام بالابحاث والمكافحات اللازمة والتساخير، إحالة مجموعة من الاعوان على قاضي التحقيق الرابع، الذي أذن بإيقاف المذكورين، واحالة البقية بحالة سراح وفق ذات المصدر.