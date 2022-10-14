منظمة "أنا يقظ" تدعو المجلس الأعلى المؤقت للقضاء ووزارة العدل إلى إنهاء إلحاق بوعسكر بهيئة الانتخابات

جدّدت منظمة "أنا يقظ" دعوتها لإنهاء إلحاق القاضي فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، مطالبة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء ووزارة العدل بتطبيق القانون وإنهاء إلحاقه بالهيئة، لتجاوزه المدّة القانونية المخوّلة له للإلحاق.





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وبينت المنظمة في بيان لها اليوم الجمعة، أنّ المطّة الثانية من الفصل 40 من القانون عدد 29 المؤرخ في 14 جويلية 1967، والمتعلق بنظام القضاة والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة ينص على أنّ "حالة الإلحاق لا يمكن أن تتجاوز خمسة أعوام"، و أن هذه المدّة "غير قابلة للتجديد".وذكّرت بأن بوعسكر كان قد انتخب من قبل مجلس نواب الشعب كعضو بمجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بصفته قاضي عدلي بتاريخ 29 جويلية 2017 ، وتمّ إلحاقه منذ ذلك التاريخ بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.وأكدت أنّ بوعسكر قد استوفى مدّة الخمس سنوات في شهر سبتمبر 2022، إلاّ أنه لازال إلى حدّ هذه اللحظة ملحقا بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وتمّ تعيينه من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد كرئيس للهيئة بتاريخ 9 ماي 2022 وذلك لمدّة أربع سنوات.ولاحظت أنه لم يعيّن في رئاسة هيئة الانتخابات على أساس صنفه (قاضي عدلي)، بل على أساس عضويته السابقة بالهيئة، (وذلك طبقا للفصل 5 جديد من القانون الأساسي عدد 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنّصوص اللاحقة له)، وأن حجّة تعيينه على أساس صنفه لا تستقيم، إذ أن عدد الأعضاء السابقين للهيئة يفوق الثلاثين عضوا.