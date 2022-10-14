أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الجمعة، أنّه تقرر إجراء مباريات باراج لسدّ الشغور في بطولة الرابطة المحترفة الثانية بمشاركة 4 نوادي هي نادي اولمبيك مدنين (المجموعة الأولى) والنادي الأولمبي للنقل (المجموعة الثانية) والمستقبل الرياضي بالمحمدية (المجموعة الثالثة) والمرجان الرياضي بطبرقة (المجموعة الرابعة).





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وأوردت في بلاغ أنّه سيقع في مرحلة أولى إجراء مقابلتين تجمع بين النوادي المذكورة يوم الخميس 20 أكتوبر، ثم يخوض الفريقان الفائزان مقابلتين فاصلتين مع صاحب المرتبة الثالثة لمرحلة تفادي النزول للموسم الرياضي 2021/2022 (الكوكب الرياضي بمنزل النور) وصاحب المرتبة الرابعة (سكك الحديد الصفاقسي) وذلك يوم الأحد 23 أكتوبر .وبينت أنّه سيقع إضافة الناديين الفائزين إلى نوادي بطولة الرابطة المحترفة الثانية للموسم الرياضي 2022-2023 .ووجهت الجامعة الدعوة للنوادي المعنية لحضور عملية القرعة التي ستجري صباح السبت 15 أكتوبر بمقر الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا .