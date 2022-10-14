توزيع أكثر من 330 ألف مساعدة للتلاميذ من هبة قدرها 60 مليون دولار حصلت عليها الوزارة في إطار التعاون الدولي (وزير الشؤون الاجتماعية)

وزعت وزارة الشؤون الاجتماعية إلى حدّ الآن أكثر من 330 ألف مساعدة للتلاميذ من أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل من هبة من الولايات المتحدة الأمريكية قدرها 60 مليون دولار وفق ما أفاد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي في تصريح صحفي على هامش زيارة عمل أداها اليوم إلى ولاية المنستير.





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وأوضح أنّ هذه الهبة المالية وقع تحويلها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية في إطار التعاون الدولي عن طريق الأمم المتحدة ومنظمة اليونسيف وستصرف لفائدة الأطفال من أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لكافة العائلات باعتبار "أنّ هذا الدعم غير مباشر" وفق قوله.وبين أنّه وقع مضاعفة المنحة المخصصة للتلاميذ من 50 دينار إلى 100 دينار، وتوسيع قاعدة المنتفعين بمبلغ 30 دينار لتشمل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و18 سنة في حين كانت في السابق تهم فقط الأطفال الذي سنهم أقل من 6 سنوات.من ناحية أخرى ذكر الزاهي بشأن المساكن الراجعة بالنظر للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية الواقعة طريق القيروان بالمنستير التي شيدت في الثمانينات أنّ هناك توجها للتفويت في هذه المساكن للذين يقطنون بها منذ أكثر من 10 سنوات و20 سنة و30 سنة.